Chevrolet diminui preço da Montana RS em R$ 34.618 para CNPJ

Durante uma promoção super interessante, a Chevrolet está apresentando a picape Montana RS com condições especiais para empresas e produtores rurais, através de vendas diretas. Isso é uma ótima oportunidade, mas é bom ficar ligado nas regras para garantir que sua empresa consiga aproveitar essa chance. Ah, e os preços podem variar conforme a tabela no dia da compra, então sempre vale conferir.

As concessionárias estão prontas para ajudar com toda a documentação necessária. Se você tem dúvidas sobre prazos ou financiamento para CNPJ, é só perguntar. Por exemplo, a Montana RS 1.2 Turbo automática, que custa em média R$ 173.090, está saindo por R$ 138.472 nessas condições especiais. Um belo descontão de R$ 34.618, né? Isso realmente pode fazer a diferença para quem precisa de um carro robusto e econômico.

Se precisar de mais detalhes, é só dar uma passadinha na concessionária mais próxima ou ligar para a equipe da Guiautos em Ipatinga-MG. Eles estão preparados para responder tudo, do preço até a entrega. Lembre-se: os valores podem mudar conforme a região.

Agora vamos falar do motor! A Montana 2025 vem equipada com o novíssimo motor 1.2 Turbo. Com injeção direta e melhorias de software, ela passa de 133 cv para 141 cv, ou seja, um ganho que pode ser sentido na hora de acelerar. Quem já dirigiu uma picape sabe como a entrega de potência faz diferença, especialmente quando se está carregando a caçamba.

Falando em caçamba, a Montana RS traz uma série de itens que fazem dela uma verdadeira parceira. O painel digital TFT de 3,5” é super intuitivo. E quem não ama a praticidade de ter uma câmera de ré e sensores de estacionamento? Além disso, vem com um carregador sem fio e até ganchos para amarração de carga, o que é ideal pra quem precisa transportar equipamentos. E não esqueça da capota marítima, que ajuda a manter tudo protegido.

Em termos de conforto, essa picape não decepciona. Com ar-condicionado digital automático e bancos com revestimento premium na cor preta “Jet Black”, a Montana RS tem um toque de sofisticação. E quem viaja com família ou amigos sabe que a segurança é prioridade. Por isso, a picape conta com 6 airbags, além do sistema de fixação para cadeirinhas de crianças, que é fundamental.

Outra tecnologia que chega para facilitar a vida é o Chevrolet MyLink, com tela de 8” e integração com Android Auto e Apple CarPlay. Assim, você pode escutar suas músicas favoritas e ficar conectado durante o trajeto, sem complicações.

E não para por aí! A Montana RS ainda vem com detalhes que fazem a diferença, como o santo Antônio integrado, espelhos retrovisores na cor preta e rodas de alumínio aro 17″. São acabamentos que dão um charme a mais, e quem não gosta de ter um carro que se destaca na multidão?

O preço com desconto é um grande atrativo, e a configuração dela certamente promete muito para quem está precisando de uma picape confiável e cheia de estilo. Para quem está pensando em renovar a frota ou até mesmo adquirir seu primeiro carro, a Chevrolet Montana RS pode ser a escolha certo.