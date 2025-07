Chevrolet apresenta Montana 2026 com painel digital do Tracker

A Chevrolet acaba de lançar a nova linha Montana 2026, e como sempre, as expectativas estão lá em cima! A picape vem com mudanças que prometem agradar aos apaixonados por carros, especialmente os que buscam mais tecnologia e estilo no dia a dia.

Entre as novidades, temos rodas reformuladas nas versões Premier e RS, e uma cor nova que é simplesmente deslumbrante: Vermelho Scarlet. Além disso, a Montana traz o que a marca chamou de “cockpit virtual”, que é uma mistura de painel digital de 8 polegadas com uma central MyLink de 11 polegadas, tudo interligado por Wi-Fi. Se você já sonhou em ter aquela tela gigante no carro, agora isso é realidade.

Ah, e se você costuma dirigir em ambientes urbanos ou pega trânsito direto, a câmera de ré de alta resolução vai fazer toda a diferença na hora de estacionar. É sempre bom ter um “auxiliar de visão”, né?

Novidades no Sistema de Segurança

O sistema OnStar agora conta com um recurso bem interessante chamado Acompanhamento Seguro. Funciona assim: um atendente monitora seu trajeto e, se algo parecer suspeito, já aciona as autoridades. É aquele tipo de segurança que faz você se sentir mais tranquilo ao volante, especialmente em dias agitados.

Além disso, a Montana 2026 vem com uma gama de acessórios extras que podem deixar o seu carro ainda mais bonito e funcional. Pense em luz ambiente decorativa, tapetes de borda elevada e um sistema de som premium. E temos que mencionar o engate traseiro, que aguenta reboques de até 400 kg! Ideal para quem gosta de levar a bicicleta ou pequenas coisas para o campo.

Potência e Eficiência

Sob o capô, a Montana mantém o motor 1.2 Turbo Flex, que recentemente foi otimizado para aumentar a potência de 139 cv para 141 cv. E você vai notar a diferença: a aceleração de 0 a 100 km/h na versão automática agora é feita em 9,5 segundos. E o melhor é que houve uma redução de até 4% no consumo de combustível. Então, se você é da turma que adora uma economizada na bomba, vai curtir.

Conforto e Capacidade

Com um comprimento de 4,72 metros e uma caçamba com capacidade de 874 litros, a Montana é perfeita para carregar de tudo um pouco. Seja um móvel novo ou as compras do mês, ela tem espaço de sobra. O design foi pensado para facilitar o acesso à caçamba, mesmo quando está cheia, com um para-choque traseiro que tem um degrau embutido. Para quem já passou pela frustração de tentar alcançar algo na caçamba, sabe do que estou falando!

Equipamentos e Versões

Falando em conforto, a lista de equipamentos não decepciona. Desde a versão de entrada, a Montana vem com protetor de caçamba, seis airbags e até alerta de colisão. A partir das versões intermediárias, você já encontra rodas de 17 polegadas, painel digital e chave presencial com partida por botão. O modelo é oferecido em cinco versões: MT, LT, LTZ, Premier e RS, cada uma mais equipada que a outra.

As versões mais chiques, como Premier e RS, têm um toque especial: faróis Full LED, bancos com revestimento premium e detalhes visuais mais sofisticados. É a combinação perfeita de funcionalidade e estilo, ideal para quem quer sair com um carro que chama a atenção.

A Chevrolet não divulgou os preços ainda, mas, com certeza, a Montana 2026 vai atrair bastante olhares e até alguns apaixonados pela picape poderão se sentir tentados a dar uma voltinha. E aí, quem vai ser o primeiro da turma a conferir tudo isso de perto?