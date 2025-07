Chery Tiggo 7 e 8 têm desempenho abaixo do esperado em segurança

Os SUVs Chery Tiggo 7 e Tiggo 8, que estão fazendo a alegria de muitos brasileiros, receberam uma avaliação do Euro NCAP — um verdadeiro termômetro de segurança veicular na Europa. E o resultado? Quatro estrelas. Um bom desempenho, mas que deixou um gostinho amargo por conta de algumas falhas em airbags, que acabaram comprometendo a nota final.

O principal problema foi encontrado no airbag de cortina lateral, que não acionou de forma adequada para proteger a cabeça de um boneco de teste infantil no banco de trás. Mesmo com ajustes da marca, o equipamento falhou novamente, o que levou o Euro NCAP a pedir uma revisão completa do sistema. Essa questão acabou fazendo com que a proteção lateral fosse reclassificada como “adequada” ao invés de “boa”, um verdadeiro balde de água fria para a busca da nota máxima.

No teste, o Tiggo 7 teve um desempenho que vale um “parabéns” em alguns aspectos: 77% na proteção de adultos, 80% para crianças, 78% na proteção de pedestres e ciclistas, e 75% na eficiência dos assistentes de condução, os famosos ADAS — que podem ajudar bastante nas estradas. No entanto, durante o impacto frontal, o airbag de joelho do motorista não funcionou como deveria, oferecendo uma proteção fraca para a perna direita. Além disso, a falha no airbag traseiro também pesou na segurança dos pequenos.

E o Tiggo 8, que comporta até sete pessoas? Ele repetiu praticamente os mesmos números: 77% na proteção de adultos, 80% para crianças e 78% para usuários vulneráveis. Mas aqui a coisa também não foi perfeita: no impacto lateral contra um poste, a proteção do motorista não foi considerada ideal e o airbag de joelho falhou novamente.

Agora, falando das partes boas, ambos os modelos mostraram que a estrutura é resistente e que, em geral, têm bons níveis de proteção frontal. Eles vêm equipados com airbags frontais que podem ser desativados para cadeirinhas, frenagem autônoma eficaz e até mecanismos inteligentes de destravamento em situações de emergência. Isso é um alívio, especialmente em um cenário de trânsito complicado. E, claro, o aviso de cinto de segurança para todos é um plus!

Embora os Tiggo 7 e 8 tenham suas falhas pontuais, é nítido que a Chery está evoluindo em termos de segurança. Os bancos dianteiros também foram bem avaliados quando o assunto é proteção contra o efeito “chicote” em colisões traseiras, mas a proteção nos assentos de trás não foi tão positiva.

O Euro NCAP ressaltou que seus testes ficam cada vez mais rigorosos, buscando um nível de segurança realista. Isso explica por que algumas marcas, incluindo as chinesas, ainda precisam melhorar para garantir que seus sistemas de segurança funcionem bem em diferentes situações.

Mesmo com algumas falhas, fica claro que a Chery está no caminho certo. Com ajustes técnicos nos itens críticos, como os airbags, a marca pode atingir um padrão de excelência que o mercado europeu exige — e que nós, apaixonados por carro, realmente esperamos.