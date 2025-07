Chery lança SUVs Tiggo 7 e 8 na Polônia

A Chery deu um passo importante e confirmou sua entrada no mercado europeu com um evento que rolou no dia 30 de junho, na Polônia. Durante a apresentação, a montadora chinesa mostrou dois SUVs que prometem fazer barulho: o TIGGO 7 e o TIGGO 8. O primeiro é ideal para a família, com um toque urbano, enquanto o segundo, mais sofisticado, oferece sete lugares.

A estratégia da Chery está bem pensada. A marca quer conquistar países como Grécia, Romênia, Hungria e República Tcheca, e, para isso, seus SUVs estão em fase de testes para receber o selo de segurança Euro NCAP — algo que quem já dirige por ali sabe que é fundamental.

Agora, falando em tecnologia, o sistema Chery Super Hybrid (CSH) é uma das grandes novidades. Ele combina um motor híbrido que tem uma eficiência térmica de 46,5%, um câmbio DHT e baterias de ponta. O resultado? Um desempenho de até 280 kW e um consumo de menos de 4,5L/100 km quando a bateria acaba. Quem dirige bastante sabe como isso faz diferença no bolso.

O TIGGO 8 se destaca não apenas pela potência, mas também pela versatilidade da cabine, que acomoda até sete passageiros e oferece até 1.930 litros de espaço no porta-malas. Já o TIGGO 7 é um pouco mais compacto, mas ainda assim proporciona entre 500 a 1.305 litros de capacidade. Ambos têm uma estrutura reforçada tipo gaiola e contam com o sistema ADAS, que ajuda na condução e respeita os altos padrões de segurança.

A Chery está chamando sua abordagem para o mercado europeu de “Na Europa, para a Europa”. Isso envolve entender os gostos dos motoristas locais e trazer veículos que reflitam os valores da marca: sustentabilidade, tecnologia, família e camaradagem.

Zhang Shengshan, o vice-presidente da Chery, falou sobre a impressionante base de fãs da marca, com mais de 16 milhões de clientes espalhados por 120 países. Ele ainda ressaltou que a Chery foi líder nas exportações de veículos da China nos últimos 22 anos. E não dá para esquecer que a Chery Fulwin A9L bateu recorde de 50 mil unidades na pré-venda, mostrando que a aceitação está lá.

A marca tem investido pesado em inovação, com oito centros globais de pesquisa e desenvolvimento, mais de 13 mil engenheiros e um investimento superior a 100 bilhões de yuans. Isso mostra que a Chery não está aqui para brincadeira e quer se estabelecer como uma referência em mobilidade premium no velho continente.