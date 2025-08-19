Carros mais vendidos no Reino Unido em julho

O mercado de veículos novos no Reino Unido teve um mês de julho para esquecer. Com apenas 140.154 unidades vendidas, esse foi o pior desempenho desde 2022, segundo o Best Selling Cars Blog. A Sociedade dos Fabricantes e Comerciantes de Automóveis (SMTT) revelou que, em comparação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 5%, onde foram comercializados 147.517 veículos.

Por outro lado, os elétricos estão dando um show! Eles cresceram 9% e já representam 21,3% do mercado com 29.825 unidades. Os tradicionais carros a gasolina continuam a prevalecer, somando 66.271 carros, mas apresentaram uma queda de quase 15%. No acumulado do ano, até julho, a situação é mais animadora: 1.182.373 veículos vendidos até agora, uma alta de 2,4% em relação ao ano anterior.

Falando das montadoras, a Volkswagen se manteve confortável no topo, com 13.452 unidades vendidas, mostrando que está fazendo aulas de sobrevivência no mercado. Um detalhe interessante é que ela teve uma vantagem de mais de 4 mil unidades sobre a Ford, que, por sua vez, foi a única entre as cinco primeiras a ter um resultado positivo, subindo 16,5%. Outras marcas que se destacaram foram a Skoda e a Peugeot, ambas com um crescimento superior a 30%. Novidades também surgem com a BYD, que já é a quinta vez entre os top 20, e a Jaecoo, que apareceu pela primeira vez entre as mais vendidas.

Ranking das Montadoras

| Pos. | Marca | Julho 2025 | % Mercado 2025 | Julho 2024 | % Mercado 2024 | % Variação 2025/2024 |

|——|————–|————|—————-|————-|—————-|———————-|

| 1º | Volkswagen | 13.452 | 9,6% | 14.046 | 9,5% | -4,2% |

| 2º | Ford | 9.106 | 6,5% | 7.814 | 5,3% | 16,5% |

| 3º | Kia | 9.028 | 6,4% | 9.764 | 6,6% | -7,5% |

| 4º | Audi | 8.738 | 6,2% | 9.428 | 6,4% | -7,3% |

| 5º | BMW | 8.089 | 5,8% | 9.885 | 6,7% | -18,2% |

Os Modelos Mais Vendidos

O Kia Sportage se manteve firme como o carro mais vendido, um verdadeiro campeão com 4.482 unidades, seguido de perto pelo Ford Puma com 4.409 unidades. O Nissan Juke apareceu com 3.077, garantindo sua melhor posição no mercado.

Além disso, o Mini Cooper não ficou muito atrás, com 2.629 unidades, enquanto o Nissan Qashqai viu suas vendas caírem quase 33% em relação ao ano passado, ficando com 2.444. O Peugeot 2008 segue firme, com 2.434 unidades e um lugar garantido entre os dez primeiros.

| Pos. | Modelo | Julho 2025 | % Mercado 2025 | Julho 2024 | % Mercado 2024 | % Variação 2025/2024 |

|——|——————-|————|—————-|————-|—————-|———————-|

| 1º | Kia Sportage | 4.482 | 3,2% | 3.999 | 2,7% | 12,1% |

| 2º | Ford Puma | 4.409 | 3,1% | 3.418 | 2,3% | 29,0% |

| 3º | Nissan Juke | 3.077 | 2,2% | 2.553 | 1,7% | 20,5% |

| 4º | Mini Cooper | 2.629 | 1,9% | – | – | – |

| 5º | VW Tiguan | 2.527 | 1,8% | – | – | – |

E assim vai o mercado, com carros e marcas se revezando para atrair a atenção dos motoristas. Afinal, se você já pegou um trânsito pesado, sabe bem a importância de um bom câmbio e de um carro confortável!