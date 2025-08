Carros mais vendidos na América do Sul em junho

As vendas de veículos novos na Europa tiveram uma queda em junho, depois de um crescimento em maio. Segundo a ACEA, que é a associação dos fabricantes de automóveis da União Europeia, foram comercializados 1.234.732 carros, o que representa quase 6% a menos em relação ao mesmo mês do ano passado.

Essa baixa foi influenciada pelos grandes mercados da região, como Alemanha, França e Itália, onde a queda chegou a quase 18%. Por outro lado, os carros elétricos deram um salto e agora representam 19,4% das vendas totais, enquanto os híbridos continuam a brilhar, dominando com 43% do mercado em comparação a 27% para os modelos a gasolina. No acumulado do primeiro semestre, foram 6.815.320 unidades vendidas, quase 1% a menos do que no mesmo período em 2024.

Grandes Marcas em Destaque

No topo da lista, a Volkswagen ainda lidera, mas perdeu quase 10% das suas vendas, totalizando 132.092 unidades. A Renault, por outro lado, teve um mês positivo, emplacando 81.528 carros, sua melhor performance em um ano. A Skoda manteve-se firme na terceira posição, com 77.797 vendas, enquanto a Toyota viu suas vendas de 74.110 unidades deixá-la de fora do pódio pela primeira vez em um ano. Um dado curioso é a Fiat, que sofreu uma queda severa de quase 40%, fechando o mês com apenas 23.736 unidades vendidas.

Ranking das Vendas

Aqui vai um resumo das principais marcas em junho:

Volkswagen – 132.092 unidades (10,7% do mercado) Renault – 81.528 unidades (6,6% do mercado) Skoda – 77.797 unidades (6,3% do mercado) BMW – 75.061 unidades (6,1% do mercado) Toyota – 74.110 unidades (6,0% do mercado)

Olha só a diferença: enquanto a Volkswagen ainda se mantém na frente, as quedas nas outras marcas mostram como o mercado automotivo europeu está em constante movimento. Para quem dirige por aí, a mudança no cenário pode ser sentida diretamente, seja na disponibilidade de modelos nas concessionárias, seja no que aparece nas ruas.

Modelos Favoritos

Entre os modelos mais vendidos, o Renault Clio se destacou com 27.216 unidades, marcando a sua terceira liderança consecutiva. No terceiro lugar, o Dacia Sandero, ainda consegue manter a liderança geral do ano, mesmo tendo fechado junho com 23.027 unidades. O VW T-Roc foi bem, com 20.369 carros vendidos, segurando a segunda posição entre os SUVs.

Marcas como o Peugeot 2008 também se destacaram com 17.810 unidades, tendo voltado ao top 5 europeu depois de um bom tempo. Já o VW Golf, que todos os motoristas conhecem bem, viu sua popularidade minguar, caindo para o nono lugar com 17.175 unidades.

Conclusão

O mercado europeu continua a evoluir, e as tendências, como o crescimento dos elétricos e híbridos, mostram que a direção que estamos tomando é bastante promissora. Acompanhar as estradas e as novas opções disponíveis já é uma aventura por si só!