Carros mais vendidos do Brasil até julho de 2025: Fipe Carros

A Fiat Strada continua reinando soberana como o carro mais vendido do Brasil, com impressionantes 8.568 unidades emplacadas só em julho, um crescimento de 7% em comparação com junho. E se a gente olhar para os números do ano, já são 71.265 Stradas nas ruas! Não é à toa que este modelo conquistou o coração de muitos brazucas.

E não dá pra deixar de mencionar o Volkswagen Polo, que surpreendeu e ficou em segundo lugar, com 7.871 unidades vendidas. Um hatch versátil que agrada tanto quem busca conforto no dia a dia quanto quem gosta de um pouco de esportividade. Tenho certeza que quem já dirigiu um Polo sabe como ele traz praticidade nas cidades e confiabilidade nas estradas.

No competitivo mundo dos SUVs, o Volkswagen T-Cross tomou a dianteira com 6.089 emplacamentos, deixando o Hyundai Creta um pouco atrás, mas não tão longe. O Creta, por sua vez, teve um excelente desempenho, com um aumento de 21% nas vendas em relação ao mês anterior, totalizando 5.291 unidades. Quem já passou por um engarrafamento em um SUV sabe o quanto isso pode ser confortável.

Falando em vendas, o Fiat Argo ficou em quarto lugar, com 5.322 unidades. O Chevrolet Onix também se saiu bem, ocupando a sexta posição, com 4.678 carros vendidos. E olha que o Fiat Mobi deu um show, pulando da 19ª posição para o sétimo lugar, totalizando 4.542 unidades vendidas. O que será que esse compacto tem que agrada tanto?

Logo abaixo, temos o Toyota Corolla Cross, que chegou com uma versão especial voltada para o público PcD, vendendo 4.277 unidades e garantindo a oitava posição. A Volkswagen Saveiro, que sempre foi uma boa pedida em picapes, apareceu em nono lugar com 4.123 unidades.

Já entre os sedãs, o Volkswagen Virtus se destacou, vendendo 2.562 unidades e superando o Toyota Corolla, que teve 2.153 emplacamentos. O GWM Haval H6 está começando a aparecer no ranking, com 2.029 unidades registradas. Um modelo que vale a pena ficar de olho, principalmente se você curte SUVs.

Ao todo, a lista dos carros mais vendidos em julho está repleta de opções interessantes, cada uma com seu charme e características que atendem diferentes estilos de vida. Não tem como não ficar animado com tantas boas escolhas disponíveis!