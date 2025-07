Carros mais vendidos de julho de 2025 na 1ª quinzena

O cenário automotivo trouxe novidades interessantes no fechamento da primeira quinzena de julho. A picape Fiat Strada está dominando a liderança, com 5.580 unidades emplacadas, um número que deixa seus concorrentes no retrovisor. O Volkswagen T-Cross ficou em segundo lugar, com 4.060 unidades, e logo em seguida vem o Hyundai Creta, marcando 4.033. Essa disputa mostra como a Strada continua firme e forte nas ruas.

Se você é fã de carros, vai perceber que o Creta parece estar se destacando neste mês. Se mantiver esse ritmo, pode alcançar uma de suas melhores marcas desde o lançamento. O VW Polo, que foi o campeão de vendas em junho, caiu para a quarta posição, com 3.898 unidades, e o Onix, que vem logo atrás com 3.643, ainda deve ganhar força com a nova versão do hatch da Chevrolet que está para chegar.

Repare que o Toyota Corolla Cross está voltando a aparecer entre os mais vendidos, ocupando o sexto lugar com 2.917 vendas, enquanto o Jeep Compass, seu concorrente direto, está na 16ª posição, bem atrás.

A Hilux, um clássico, aparece entre os dez primeiros com 2.631 emplacamentos. E por falar em clássicos, o Fiat Argo (2.623) e o Hyundai HB20 (2.481) também garantiram suas vagas nessa lista concisa.

Na 11ª posição, temos o novo Nissan Kicks, que chegou junto com o Fiat Fastback, ambos com 2.405 unidades. Vale lembrar que a Fenabrave contabiliza os emplacamentos da versão anterior do Kicks nessa soma. Um carro que tem entrado para a lista, o VW Tera, fechou o top 25 com 1.262 unidades.

Olha a tabela dos 10 mais vendidos:

Ranking dos Carros Mais Vendidos

Fiat Strada: 5.580 VW T-Cross: 4.060 Hyundai Creta: 4.033 VW Polo: 3.898 Chevrolet Onix: 3.643 Toyota Corolla Cross: 2.917 VW Saveiro: 2.818 Toyota Hilux: 2.631 Fiat Argo: 2.623 Hyundai HB20: 2.481

Essa movimentação mostra como o mercado de carros está sempre mudando. Sempre que pego a estrada, fico pensando em como cada modelo se adapta ao nosso dia a dia. Afinal, quem não queria um carro que não só leva você de um ponto a outro, mas também dá aquele prazer ao dirigir?