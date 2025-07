Carros mais vendidos até julho de 2025 segundo a Fipe

Até o dia 17 de julho, a Fiat Strada continua a ser a queridinha do mercado, com impressionantes 6.815 unidades vendidas. E não para por aí! O Volkswagen Polo deu um show e surpreendeu ao subir para a segunda posição com 5.667 emplacamentos. Isso é uma ótima resposta para quem achava que ele ia perder espaço com a chegada do VW Tera.

Em terceiro lugar, temos o Volkswagen T-Cross, que é o primeiro entre os SUVs com 4.974 unidades vendidas. Ele passou na frente do Hyundai Creta, que apesar de cair para a segunda posição no segmento, ainda emplacou 4.532 unidades e teve um aumento de 25% em comparação ao mês anterior. Isso prova que o Creta ainda tem fôlego!

Linhas Eficientes

O Chevrolet Onix não ficou para trás e garantiu a quinta colocação, com 4.190 unidades. Mas o destaque foi o Fiat Mobi, que saiu lá da 19ª posição para a sexta, impulsionado por um dia bombástico, onde emplacou 1.460 unidades, totalizando 3.683 até agora. Já a Volkswagen Saveiro está logo atrás, com 3.479 veículos vendidos.

O Toyota Corolla Cross, que acaba de lançar uma versão XR voltada para PcD, mostra seu valor em vendas, com 3.443 unidades e a sétima posição. No segmento de picapes médias, a Toyota Hilux segue firme na liderança com 3.119 unidades na conta. O Fiat Argo completa o ranking dos dez primeiros, com 3.032 emplacamentos.

Sedãs e Novidades

Falando dos sedãs, o Volkswagen Virtus sai na frente com 2.090 unidades, superando o Toyota Corolla, que teve 1.815 emplacamentos. O novato Volkswagen Tera começa a dar as caras no ranking, com 1.534 unidades registradas.

Ranking dos Carros Mais Vendidos

Aqui está o levantamento dos carros que mais se destacaram em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 6.815 2 Volkswagen Polo 5.667 3 Volkswagen T-Cross 4.974 4 Hyundai Creta 4.532 5 Chevrolet Onix 4.190 6 Fiat Mobi 3.683 7 Volkswagen Saveiro 3.479 8 Toyota Corolla Cross 3.443 9 Toyota Hilux 3.119 10 Fiat Argo 3.032 11 Nissan Kicks 2.991 12 Volkswagen Nivus 2.927 13 Fiat Fastback 2.879 14 Hyundai HB20 2.734 15 Chevrolet Tracker 2.706 16 Fiat Pulse 2.536 17 Jeep Compass 2.407 18 Fiat Toro 2.293 19 Honda HR-V 2.236 20 Volkswagen Virtus 2.090 21 Caoa Chery Tiggo 7 1.894 22 Ford Ranger 1.871 23 Jeep Renegade 1.831 24 Toyota Corolla 1.815 25 Volkswagen Tera 1.534 26 Chevrolet S10 1.410

Esses números são um retrato do que está rolando nas concessionárias, e se você é do tipo que curte estar por dentro, já dá pra sentir quais modelos estão mandando bem no Brasil!