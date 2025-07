Carros mais vendidos até 8 de julho de 2025 segundo a Fipe

A Fiat Strada começou julho com tudo, liderando as vendas do mercado e emplacando impressionantes 2.966 unidades. Isso representa um leve crescimento de 2% em relação ao mês anterior. Não é à toa que a picape conquistou tantos corações por aqui!

Quando falamos dos SUVs, o Hyundai Creta se destacou dessa vez, vendendo 2.720 unidades e registrando uma alta incrível de 70%. Ficou claro que o povo tá de olho nessa máquina!

Por outro lado, o Volkswagen Polo enfrentou um pouco de turbulência. Depois de brilhar como o mais vendido no mês passado, ele despencou para a terceira posição, com 2.186 unidades, uma queda de 26%. Logo atrás, o Volkswagen T-Cross ficou em quarto lugar, vendendo 1.937 carros.

O Chevrolet Onix não ficou para trás, mantendo-se firme no quinto lugar com 1.900 unidades vendidas. Seguindo o ritmo, o Hyundai HB20 somou 1.870 unidades até agora. E olha só a Toyota dando as caras: o Corolla Cross emplacou 1.708 unidades e trouxe uma versão XR especial para o público PcD, garantindo o sétimo lugar.

Entre as picapes médias, a Toyota Hilux permanece forte como líder, com 1.624 unidades vendidas. A Volkswagen Saveiro também teve um bom resultado, aparecendo na nona posição com 1.597 unidades. Para completar o top 10, o Fiat Argo emplacou 1.584 vezes.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Aqui está a lista dos 10 campeões de vendas em julho:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|——————————-|——–|

| 1 | Fiat Strada | 2.966 |

| 2 | Hyundai Creta | 2.720 |

| 3 | Volkswagen Polo | 2.186 |

| 4 | Volkswagen T-Cross | 1.937 |

| 5 | Chevrolet Onix | 1.900 |

| 6 | Hyundai HB20 | 1.870 |

| 7 | Toyota Corolla Cross | 1.708 |

| 8 | Toyota Hilux | 1.624 |

| 9 | Volkswagen Saveiro | 1.597 |

| 10 | Fiat Argo | 1.584 |

Esses dados são da Fenabrave e mostram bem como o mercado automotivo se comporta. É interessante ver como alguns modelos sobem e descem nas vendas mês a mês. Além disso, quem frequenta o dia a dia nas estradas percebe como cada carro se adapta ao nosso estilo de vida. Cada escolha reflete muito mais que números; fala sobre nossas necessidades e preferências ao volante.