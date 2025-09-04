Carros mais vendidos até 3 de setembro de 2025 – Fipe

A Fiat Strada começou setembro com tudo, dominando as vendas no Brasil. Até o dia 2 do mês, a picape da Fiat emplacou 1.574 unidades, deixando o Volkswagen Polo, que ficou em segundo lugar com 1.139 unidades, um pouco para trás. A diferença de 435 carros é significativa, mostrando que a Strada continua sendo a preferida dos brasileiros.

Quando falamos de SUVs, o Toyota Corolla Cross voltou a brilhar, liderando com 1.075 unidades vendidas. O Chevrolet Tracker está logo atrás, com 1.019 emplacamentos, e o Volkswagen T-Cross, que já está sentindo a concorrência do novato Tera, aparece com 966 unidades. Quem já pegou uma estrada mais longa sabe como esses SUVs oferecem conforto e desempenho, não é mesmo?

No top 6, o Chevrolet Onix se destacou com 872 unidades vendidas. Em seguida, o Hyundai Creta alcançou a sétima posição, com 784 emplacamentos, enquanto o Fiat Argo chegou a 717. Um fato interessante é a nova entrada na lista: o Volkswagen Tera já figura em nono lugar, com 694 unidades, sinalizando que pode subir ainda mais nas vendas de setembro.

Já o Fiat Pulse não teve um desempenho tão brilhante, ocupando apenas a 21ª posição, com 466 unidades vendidas. No entanto, a Fiat Toro, com a linha 2026, começa a mostrar sua força com 635 emplacamentos. E para quem curte sedãs, o Hyundai HB20S está liderando esse segmento, com 565 unidades comercializadas até agora.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:

Fiat Strada – 1.574 Volkswagen Polo – 1.139 Toyota Corolla Cross – 1.075 Chevrolet Tracker – 1.019 Volkswagen T-Cross – 966 Chevrolet Onix – 872 Hyundai Creta – 784 Fiat Argo – 717 Volkswagen Tera – 694 Fiat Fastback – 693 Nissan Kicks – 667 Fiat Toro – 635 Volkswagen Nivus – 631 Hyundai HB20 – 584 Jeep Compass – 569 Hyundai HB20S – 565 Honda HR-V – 553 Fiat Mobi – 536 Renault Kwid – 524 Volkswagen Saveiro – 514 Fiat Pulse – 466 Volkswagen Virtus – 464 Toyota Hilux – 461 Chevrolet Onix Plus – 434 Ford Ranger – 360 Chevrolet S10 – 335

Esses dados, produzidos pela Fipe Carros com informações da Fenabrave, refletem o entusiasmo dos brasileiros por diferentes modelos. Cada carro tem seu espaço e particularidade, e é sempre interessante ver como eles se comportam nas vendas. Afinal, a escolha certa pode transformar praças e estradas em verdadeiros palcos de aventuras.