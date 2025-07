Carros mais vendidos até 28 de julho de 2025 segundo a Fipe

Até o dia 28 de julho, a Fiat Strada segue como a campeã de vendas no Brasil. Em julho, foram nada menos que 11.115 unidades que saíram das concessionárias, um aumento de 12% em relação ao mês anterior. No total, a picape já registra 73.812 emplacamentos em 2023. E se você está pensando em pegar uma, saiba que os preços variam bem entre R$ 111.900 e R$ 146.990.

Outro destaque foi o Volkswagen Polo, que surpreendeu a todos ao saltar para a segunda posição. O hatch vendeu 10.894 unidades no mesmo período e impressionou com 920 apenas no dia 25. O programa “Carro Sustentável” simplificou as coisas, já que zerou o IPI do modelo, fazendo com que ele comece a ser vendido por R$ 84.445. Quem já dirigiu um Polo sabe que ele combina bem potência com conforto.

No mundo dos SUVs, o Volkswagen T-Cross liderou o mês com 7.789 unidades vendidas, deixando o Hyundai Creta para trás. O Creta, que não ficou muito atrás, teve um bom desempenho, cresceu 16% em relação a junho e fechou o mês com 6.418 emplacamentos, garantindo a quarta posição. O T-Cross, por sua vez, está disponível em cinco versões, com preços que vão de R$ 119.990 a R$ 188.990.

O Fiat Argo também fez bonito, ocupando a terceira posição com 8.081 unidades vendidas. E olha que ele vendeu 1.218 apenas no dia 23 de julho. Por outro lado, o Fiat Mobi teve um crescimento incrível, saindo da 19ª posição e conquistando o quinto lugar, com 6.461 unidades. O Chevrolet Onix também se destacou, ficando em sétimo lugar com 5.840 carros vendidos.

Logo atrás, temos o Toyota Corolla Cross, que emplacou 5.568 unidades e lançou uma versão XR para o público PcD. A Volkswagen Saveiro se destacou com 5.167 veículos vendidos até agora e, na categoria das picapes médias, a Toyota Hilux continua firme na liderança, com 4.604 unidades.

Falando em sedãs, o Volkswagen Virtus está à frente, com 3.094 vendas, deixando o Toyota Corolla para trás, que somou 2.673. Um novo nome que começa a aparecer na lista é o GWM Haval H6, que registrou 2.631 unidades.

Agora, vamos conferir o ranking dos carros mais vendidos em julho de 2025:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————–|——–|

| 1 | Fiat Strada | 11.115 |

| 2 | Volkswagen Polo | 10.894 |

| 3 | Fiat Argo | 8.081 |

| 4 | Volkswagen T-Cross | 7.789 |

| 5 | Fiat Mobi | 6.461 |

| 6 | Hyundai Creta | 6.418 |

| 7 | Chevrolet Onix | 5.840 |

| 8 | Toyota Corolla Cross | 5.568 |

| 9 | Nissan Kicks | 5.348 |

| 10 | Volkswagen Saveiro | 5.167 |

| 11 | Fiat Fastback | 5.028 |

| 12 | Volkswagen Nivus | 4.745 |

| 13 | Toyota Hilux | 4.604 |

| 14 | Chevrolet Tracker | 4.455 |

| 15 | Hyundai HB20 | 4.378 |

| 16 | Fiat Pulse | 4.032 |

| 17 | Jeep Compass | 3.888 |

| 18 | Fiat Toro | 3.461 |

| 19 | Honda HR-V | 3.270 |

| 20 | Volkswagen Virtus | 3.233 |

| 21 | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.092 |

| 22 | Jeep Renegade | 2.904 |

| 23 | Toyota Corolla | 2.673 |

| 24 | GWM Haval H6 | 2.631 |

| 25 | Ford Ranger | 2.594 |

| 26 | Chevrolet S10 | 2.144 |

Esses números, do Fipe Carros, refletem muito bem o que o público brasileiro tem procurado nas concessionárias. No fim das contas, cada carro traz sua própria história e sua própria experiência ao volante, não é mesmo?