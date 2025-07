Carros mais vendidos até 26 de julho de 2025 – Fipe Carros

Até 25 de julho, a Fiat Strada se manteve firme como o carro mais vendido do Brasil. Neste mês, ela vendeu mais de 10 mil unidades — exatamente 10.596. Isso representa um crescimento de 12% em relação a junho. No total, a picape já acumulou 73.293 emplacamentos em 2025. Os preços variam de R$ 111.900 a R$ 146.990, um valor que faz a alegria de quem busca praticidade e boa performance.

Mas a Strada não está sozinha no pódio. O Volkswagen Polo deu uma bela guinada e agora ocupa o segundo lugar, com 10.417 unidades vendidas, quase alcançando a liderança. O hatch teve um impulso extra graças ao programa “Carro Sustentável”, que zerou o IPI. O preço inicial do Polo está em R$ 84.445, o que o torna uma opção bem atraente para os amantes de hatch.

Os SUVs em destaque

Dentre os SUVs, o Volkswagen T-Cross não apenas brilha, mas assume a liderança com 7.441 unidades vendidas. Ele superou o Hyundai Creta, que também teve um mês forte, crescendo 16% e chegando a 6.168 emplacamentos, garantindo o quarto lugar no ranking geral.

Em terceiro lugar, o Fiat Argo aparece com 7.534 unidades, e em um único dia (23 de julho) eles venderam impressionantes 1.218 carros. O Fiat Mobi, surpreendentemente, subiu do 19º para o quinto lugar, totalizando 6.195 unidades. O Chevrolet Onix também segue firme e conquistou a sétima posição, com 5.645 unidades.

Logo depois, temos o Toyota Corolla Cross, que lançou uma versão voltada para o público PcD e emplacou 5.243 unidades. A Volkswagen Saveiro vem logo atrás, com 5.009 veículos vendidos. No segmento das picapes médias, a Toyota Hilux continua na liderança com 4.414 unidades.

A briga nos sedãs

Nos sedãs, o Volkswagen Virtus desponta, vendendo 3.094 unidades até agora. Ele consegue superar o Toyota Corolla, que registrou 2.565 emplacamentos. O GWM Haval H6 também mostra seu crescimento, registrando 2.491 unidades.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————–|——–|

| 1 | Fiat Strada | 10.596 |

| 2 | Volkswagen Polo | 10.417 |

| 3 | Fiat Argo | 7.534 |

| 4 | Volkswagen T-Cross | 7.441 |

| 5 | Fiat Mobi | 6.195 |

| 6 | Hyundai Creta | 6.168 |

| 7 | Chevrolet Onix | 5.645 |

| 8 | Toyota Corolla Cross | 5.243 |

| 9 | Volkswagen Saveiro | 5.009 |

| 10 | Nissan Kicks | 4.847 |

| 11 | Fiat Fastback | 4.714 |

| 12 | Volkswagen Nivus | 4.519 |

| 13 | Toyota Hilux | 4.414 |

| 14 | Chevrolet Tracker | 4.198 |

| 15 | Hyundai HB20 | 4.137 |

| 16 | Fiat Pulse | 3.827 |

| 17 | Jeep Compass | 3.647 |

| 18 | Fiat Toro | 3.329 |

| 19 | Honda HR-V | 3.098 |

| 20 | Volkswagen Virtus | 3.094 |

| 21 | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.922 |

| 22 | Jeep Renegade | 2.725 |

| 23 | Toyota Corolla | 2.565 |

| 24 | GWM Haval H6 | 2.491 |

| 25 | Ford Ranger | 2.436 |

| 26 | Chevrolet S10 | 2.038 |

Esse ranking mostra a força dos modelos no mercado e, com certeza, nos dá uma visão clara das preferências dos motoristas brasileiros. É sempre bom saber quais carros estão fazendo sucesso nas ruas, não é mesmo?