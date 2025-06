Carros mais vendidos até 25 de junho de 2025 – Fipe Carros

O Volkswagen Polo tem mostrado que não brinca em serviço e terminou os primeiros 24 dias de junho como o carro mais vendido do Brasil. Foram 9.011 unidades emplacadas, garantindo a primeira colocação e deixando os concorrentes para trás. Prova disso é a Fiat Strada, que ficou bem próxima, com 8.897 unidades vendidas. Se você é um apaixonado por carros, sabe que a disputa é acirrada no mercado!

Agora, se a sua praia são os SUVs, o Volkswagen T-Cross continua a brilhar. Ele não só lidera a categoria como também ocupa o terceiro lugar no ranking geral, com 4.293 unidades vendidas. Logo atrás dele, o Hyundai HB20, clássico que não perde a relevância, emplacou 6.243 unidades. Legal perceber como esses modelos conseguem conquistar a confiança do público, né?

Falando dos sedãs, o Fiat Argo ficou na quinta posição, com 5.750 unidades emplacadas. O Chevrolet Onix, que já foi um dos queridinhos, aparece em sexto lugar, com 5.353 vendas. E o Hyundai Creta, que é um SUV que agrada bastante pela sua versatilidade, garantiu a sétima posição e a vice-liderança entre os SUVs, somando 4.834 unidades. Aliás, quem já fez longas viagens sabendo que o conforto é fundamental sabe do que estou falando!

A lista ainda traz o Honda HR-V, que não fica muito atrás, com 4.577 unidades vendidas. E, se você pensa que a lista termina por aqui, espera até conhecer o Fiat Mobi, que se despede do top 10 na nona posição, com 4.518 vendas, seguido pela Toyota Corolla Cross, que fechou o ranking com 4.006 unidades.

Aqui estão os números que refletem essa batalha acirrada entre as montadoras. Aposto que você já está curioso para saber quais são os carros que estão dominando as ruas!

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em junho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————|——–|

| 1 | Volkswagen Polo | 9.011 |

| 2 | Fiat Strada | 8.897 |

| 3 | Volkswagen T-Cross | 6.490 |

| 4 | Hyundai HB20 | 6.243 |

| 5 | Fiat Argo | 5.750 |

| 6 | Chevrolet Onix | 5.353 |

| 7 | Hyundai Creta | 4.834 |

| 8 | Honda HR-V | 4.577 |

| 9 | Fiat Mobi | 4.518 |

| 10 | Toyota Corolla Cross | 4.006 |

Esses dados, coletados pela Fipe Carros com informações da Fenabrave, mostram como o gosto dos brasileiros por carros continua forte e diversificado. Muita coisa bonita e interessante nas ruas, não é mesmo? Seguir de perto essa lista é sempre uma experiência e tanto para quem ama o universo automotivo!