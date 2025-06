O que aconteceu com a Ranger Raptor que saltou no Ceará?

A picape Ford Ranger Raptor, que viralizou ao realizar um salto impressionante nas dunas do Ceará, agora tem um novo dono. Alisson Sávio, um criador de peixes da cidade de Russas, comprou a caminhonete de seu amigo Valécio Granjeiro, que foi o responsável pelo salto que danificou consideravelmente o veículo.

### Venda da Raptor por metade do valor original

Sem seguro e com os danos que sofreu, Valécio decidiu vender a picape por um preço bem reduzido. Embora o valor exato da venda não tenha sido revelado, a estimativa é que tenha sido em torno de R$ 250 mil. Para dar uma ideia, uma Ranger Raptor novinha custa cerca de R$ 419 mil. A diferença se deve ao impacto do salto, que foi registrado em vários vídeos, mostrando a caminhonete voando a mais de 14 metros antes de aterrissar com força.

### Danos severos na suspensão e carroceria

Ao chegar ao chão, a picape sofreu danos em muitos aspectos. Os airbags abriram, a carroceria ficou amassada, a suspensão comprometida e o painel dianteiro apresentou deformações. O novo proprietário, Alisson, contou que a caçamba também deslocou-se e, para conseguir circular, ele teve que colocar três rodas provisórias, já que as originais ficaram inutilizadas.

Apesar da situação da Raptor, Alisson já planejou um novo destino para ela: a exibição em festas e eventos. Ele garante que a picape será usada especialmente para essas ocasiões, pelo menos por enquanto.

### Ranger Raptor ganha até perfil próprio nas redes sociais

A nova fase da “Raptor voadora” vai ainda além, com a criação de um perfil oficial no Instagram: @raptor_voadora_oficial. Nesse espaço, Alisson compartilha vídeos do famoso salto, fotos do veículo e atualizações sobre os próximos eventos programados para a picape.

Entre as aparições, está agendada uma festa junina em Russas, que ocorreu no dia 14 de junho, além da participação na Copa Funny, um evento de track day que promete agitar o Ceará neste fim de semana.