Caoa Chery Tiggo 7 registra alta de 43% nas vendas em julho

Nos últimos meses, o Caoa Chery Tiggo 7 tem chamado mesmo a atenção no mundo dos SUVs médios aqui no Brasil. Após um período de vendas meio em baixa, o modelo ganhou novas cores e preços mais amigáveis, especialmente na versão Sport, que é a queridinha do público e representa 95% das vendas.

Com as novidades, o Tiggo 7 Sport agora está na faixa de R$ 139.990 — uma queda legal em relação ao preço antigo de R$ 144.990. A versão Pro também teve um corte, saindo de R$ 176.990 para R$ 169.990. E se você está de olho na variante híbrida, a Pro Hybrid Max Drive agora custa R$ 174.990, bem mais em conta em relação ao anterior R$ 181.990. Pra quem prefere uma pintura metálica, tem um adicional de R$ 2 mil.

De acordo com os números da Fenabrave, em julho, o Tiggo 7 conseguiu emplacar 3.721 unidades, mostrando um crescimento de 43,7% em comparação a junho. E somando tudo que vendeu de janeiro a julho, já são 17.904 unidades no ano. Se você é daqueles que gosta de acompanhar o desempenho de um carro mês a mês, aqui vai um resumo:

Janeiro : 2.601 unidades

: 2.601 unidades Fevereiro : 2.141 unidades

: 2.141 unidades Março : 1.707 unidades

: 1.707 unidades Abril : 1.935 unidades

: 1.935 unidades Maio : 3.211 unidades

: 3.211 unidades Junho: 2.589 unidades

Enquanto isso, o Toyota Corolla Cross ainda lidera entre os SUVs médios, com 6.866 unidades vendidas em julho, um aumento de 28,7% em relação ao mês anterior. No total do ano, ele vai muito bem, com 36.956 emplacamentos. Logo atrás está o Jeep Compass, que fechou julho com 4.935 unidades.

O motor do Tiggo 7 Sport é uma atração à parte, com um 1.5 turbo que entrega 150 cv e 21,4 kgfm de torque. O câmbio automático de nove marchas garante aquele toque de modernidade. Pra quem busca mais potência, a versão Max Drive vem com um motor 1.6 turbo que chega a 187 cv e 28 kgfm, acompanhado de uma transmissão automatizada de sete marchas.

Se você se interessa por tecnologia, vale ficar de olho no modelo híbrido. O Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive combina um motor 1.5 turbo com um sistema de 48V, resultando em 160 cv e 25,5 kgfm de torque. Um detalhe importante: o motor elétrico não faz o carro andar sozinho, mas ajuda na economia de combustível e reduz a emissão de poluentes.

Um dos pontos que muitos motoristas costumam destacar é o tamanho. O Tiggo 7 Sport tem 4,5 metros de comprimento, superando o Compass e o Corolla Cross. E se você precisa de espaço, o porta-malas é outro destaque, com capacidade para 525 litros, muito mais que os 476 litros do Compass e 440 litros do Corolla Cross.

Por dentro, o Tiggo 7 Sport não decepciona. Com um entre-eixos de 2,67 metros, o espaço interno se destaca. Vem de série com um painel digital de 12,3 polegadas e uma central multimídia de 10,25” com suporte a Android Auto e Apple CarPlay. Ah, e tudo isso acompanhado de rodas de liga leve aro 18 e freio de estacionamento eletrônico. É um SUV que realmente combina estilo e tecnologia para deixar suas viagens ainda mais agradáveis.