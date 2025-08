Montanha-russa no Brasil chega a quase 100 km/h e inverte tudo

Localizada na Penha, em Santa Catarina, a montanha-russa Fire Whip é uma das principais atrações do Beto Carrero World. Com impressionantes 689 metros de extensão e 33,3 metros de altura, essa aventura radical promete fazer seu coração acelerar. A velocidade chega a impressionantes 80 km/h!

A Fire Whip foi projetada pela Vekoma e, originalmente, fazia parte do parque Suzuka Circuit, no Japão. Essa montanha-russa conta com cinco inversões e dois trens, cada um com dez vagões, garantindo uma experiência emocionante.

Adrenalina total

Cada trem tem capacidade para até 20 pessoas, sendo que o brinquedo pode acomodar cerca de 1.048 visitantes por hora. Uma observação importante: para andar na Fire Whip, a altura mínima exigida é de 1,30 metro.

O percurso leva 1 minuto e 36 segundos para ser concluído e, definitivamente, se destaca como o maior brinquedo invertido do Brasil. O nome Fire Whip significa "chicote de fogo", e sua inauguração ocorreu em 28 de dezembro de 2008, atraindo milhares de visitantes logo de cara.

Diferente das montanhas-russas tradicionais, a Fire Whip tem os trilhos próximos à cabeça dos passageiros, e durante o passeio os pés ficam pendurados, dando a sensação de quase voar. Em cerca de 700 metros de pura adrenalina, os trilhos proporcionam manobras tão intensas que os passageiros podem sentir até 4,5 vezes a gravidade.

Para garantir a segurança de todos, a fila do brinquedo fecha às 18h, permitindo que os visitantes aproveitem ao máximo o dia. Além da Fire Whip, o Beto Carrero World tem muitas outras atrações que fazem valer a visita.

Vale lembrar que quem usa dispositivos médicos que não sejam fixos ao corpo não pode embarcar na montanha-russa. A segurança é prioridade para que todos se divirtam com tranquilidade.