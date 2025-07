Caoa Chery apresenta Tiggo 5X 2026 com novidades e sem alteração de preço

O Tiggo 5X 2026 já chegou às concessionárias brasileiras pela Caoa Chery, e a boa notícia é que os preços e o motor continuam exatamente os mesmos da versão anterior. Para quem gosta de SUVs, esse modelo é bem interessante. Ele vem com um motor 1.5 turbo flex, disponível nas versões Sport e PRO, com até 150 cv sob o capô. O câmbio CVT, que imita nove marchas, dá uma tocada suave nas trocas, ideal para quem enfrenta o trânsito nas grandes cidades.

O Tiggo 5X também possui uma versão híbrida leve, a PRO Hybrid Max Drive. Aqui o motor 1.5 se junta a um sistema de 48V e entrega até 160 cv. A variação de potência é um charme a mais para quem gosta de um carro que caminha com eficiência e estilo.

Os preços permanecem: R$ 119.990 para a versão Sport, R$ 134.990 para a PRO e R$ 149.990 na versão híbrida. Para quem possui deficiência, a versão de entrada ainda pode ser adquirida com isenção de impostos, o que é um baita alívio no bolso!

Novidades Tecnológicas

A linha 2026 traz um upgrade no quesito tecnologia, que não dá pra ignorar. A central multimídia de 10,25 polegadas agora vem de série nas versões PRO e PRO Hybrid Max Drive. E tem mais: o espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay é super prático. Na correria do dia a dia, quem não aprecia um sistema que facilita a conexão sem precisar de cabos?

O assistente de voz inteligente também é um grande presente para os motoristas que adoram um gadget. Ele reconhece comandos para funções como ar-condicionado e música, além de ajudar na navegação. Imagine só perguntar “onde está a gasolina mais barata?” enquanto dirige — mais prático que isso só se o carro trouxesse um lanche!

Detalhes que Fazem Diferença

A versão Sport recebeu melhorias visíveis, como rodas diamantadas de 18 polegadas. Esse detalhe simples, mas efetivo, elevou um pouco mais o padrão da versão de entrada, que antes contava com um visual mais básico. É um detalhe que agrada bastante os olhos de quem aprecia um design estiloso.

A Caoa Chery se posiciona bem no mercado, lado a lado com concorrentes como Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. E, por falar na concorrência, você já deu uma olhada no novo Kia Telluride 2026? Um visual que realmente chama atenção!

O Futuro do Tiggo 5X

Enquanto isso, a marca ainda não revelou se em breve teremos novas versões ou alterações em sua estratégia. O que é certo é que o Tiggo 5X 2026 já está nas lojas e pronto para encarar o dia a dia nas ruas e estradas do Brasil. Com toda essa tecnologia e estilo, ele promete agradar quem busca um SUV moderno e cheio de recursos.