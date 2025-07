BYD Shark tem preço reduzido e está mais barato que Ford Ranger V6

Conhecida por sua inovação, a BYD está colocando seus pés — ou melhor, suas rodas — no mundo das picapes médias com a nova Shark. Apresentada em 2024, essa picape híbrida teve um início de vendas abaixo do esperado, mas a boa notícia é que agora ela está com um precinho bem interessante.

Atualmente, a Shark está anunciada por R$ 379.800, mas a marca decidiu dar um desconto de R$ 40 mil, deixando o preço final em R$ 339.800. Isso a posiciona bem em relação a competidoras de peso, como a Toyota Hilux SRX Plus e a Ford Ranger Limited, que custam um pouco mais: R$ 353.290 e R$ 346.600, respectivamente. Para quem valoriza custo-benefício, essa é uma oportunidade de dar uma olhada mais atenta nesse modelo.

### Potência que Impressiona

A Shark é a única picape média no Brasil com hibridização plug-in. Isso significa que, além de um motor a combustão — um 1.5 turbo —, ela tem duas unidades elétricas que, juntos, geram impressionantes 437 cv e 65 kgfm de torque. Para se ter uma ideia, isso a torna mais potente do que a famosa Ford Ranger Raptor, que, mesmo com seu motor V6 biturbo, entrega “apenas” 397 cv e 59,5 kgfm. Ou seja, se você adora momentos de aceleração rápida, a Shark pode ser a aposta certa.

### O Que a Torna Única

Ao volante da Shark, fica claro que ela foi feita para quem gosta de tecnologia e performance. Essa picape vem com uma bateria de 29,6 kWh que garante uma boa autonomia, ideal para quem busca uma opção mais sustentável para o dia a dia sem abrir mão da força. Quem tem experiência em dirigir picapes sabe como esses detalhes fazem toda a diferença, principalmente em viagens longas ou em trajetos urbanos.

### Concorrência no Segmento

Além da Shark, as picapes médias com hibridização no Brasil não são tantas assim. A Foton lançou as Tunland V7 e V9, que utilizam um sistema híbrido leve com uma motor 2.0 turbodiesel. Embora sejam boas opções, quando se fala em potência e inovação, a Shark continua liderando a competição.

Enfim, seja pela economia de combustível, pela potência ou pelos preços competitivos, a BYD Shark está pronta para conquistar quem ama pegar a estrada ou mesmo enfrentar o trânsito da cidade. Afinal, em um mundo onde cada vez mais a sustentabilidade é essencial, ter uma picape que combine eficiência e performance é tudo que o amante de carros poderia desejar.