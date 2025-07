BYD Shark com desconto de R$ 40 mil chega a preço da Hilux

A BYD Shark chegou ao Brasil em outubro de 2025 com promessas grandes: a fabricante queria vender até 1.000 unidades por mês. Mas a realidade foi bem diferente, e a picape tem vendido em média pouco mais de 100 unidades mensais. Para quem acompanha o mercado, dá pra perceber que as líderes, como Toyota Hilux e Chevrolet S10, continuam muito fortes.

Como todo bom campeonato automotivo, a BYD decidiu jogar com a torcida a seu favor e está oferecendo um desconto bem chamativo. Assim, a Shark fica bem mais em conta que as tradicionais concorrentes do segmento, tipo Nissan Frontier e Mitsubishi Triton. Isso dá uma ótima oportunidade pra quem tá pensando em trocar de carro.

Durante este mês de julho, a montadora aplicou um desconto especial de R$ 40 mil. O preço original de R$ 379.800 caiu para R$ 339.800. Se você tem interesse, vale a pena dar uma olhada no mercado, já que entre setembro de 2024 e junho de 2025, apenas 936 unidades foram vendidas. Vamos conferir algumas das vendas mês a mês:

– Outubro de 2024: 143 unidades

– Novembro de 2024: 49 unidades

– Dezembro de 2024: 121 unidades

– Janeiro de 2025: 100 unidades

– Fevereiro de 2025: 72 unidades

– Março de 2025: 122 unidades

– Abril de 2025: 140 unidades

– Maio de 2025: 103 unidades

– Junho de 2025: 86 unidades

Muitos motoristas podem ficar surpresos, mas a BYD não para por aí. Eles têm um Programa de Recompra para os clientes. Se você adquirir uma Shark, pode vendê-la de volta para uma concessionária autorizada em até 48 meses. O valor pago será 80% da tabela FIPE, mas tem uma condição: você precisa comprar outro carro da marca.

Falando do que realmente importa, a BYD Shark vem equipada com um sistema híbrido plug-in que combina um motor a gasolina de 1,5 litro com 180 cv e dois motores elétricos. Juntos, eles entregam impressionantes 480 cv. Quem já acelerou uma picape sabe a sensação única de sentir a força na hora de pisar fundo.

Esse modelo é ágil, fazendo de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos — é uma baita performance para uma picape. E não se preocupe com a autonomia: segundo o padrão NEDC, dá pra rodar até 840 km com uma carga completa. O consumo médio fica em torno de 7,5 litros a cada 100 km, que dá aproximadamente 13,3 km por litro. Para quem já encarou o trânsito da cidade, essa eficiência é uma mão na roda.

Quando a gente fala de tamanho, a Shark não decepciona. Ela tem 5,46 metros de comprimento, quase 2 metros de largura e 1,93 metros de altura. A distância entre-eixos é de 3,26 metros, o que proporciona um bom espaço interno. Ela suporta até 835 kg de carga e pode puxar até 2.500 kg. Além disso, o espaço para carga é generoso, com 1.450 litros, ideal para quem curte uma viagem com muito equipamento.

Quem dirige muito em estrada sabe como um espaço adequado para bagagens pode fazer a diferença na rotina de uma viagem.