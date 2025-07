BYD se responsabiliza por prejuízos em estacionamento inteligente

A BYD está dando um passo ousado na direção da segurança dos motoristas na China. A montadora anunciou que vai assumir toda a responsabilidade por acidentes que possam ocorrer devido à sua função de estacionamento inteligente. Esse recurso está presente nos modelos que usam o sistema de condução autônoma chamado God’s Eye. Para quem gosta de tecnologia, isso é uma grande inovação no mercado automotivo.

O mais interessante é que, se acontecer um acidente enquanto o carro estiver estacionando automaticamente, o motorista não precisa se preocupar em acionar o seguro. É só entrar em contato com a montadora. E o melhor: essa cobertura não altera o preço do seguro no ano seguinte. Com uma nova regra na China, que limita a direção usando só um pedal, essa iniciativa reflete como a regulamentação no setor está se tornando mais rígida.

Um Marco para a Indústria

Com essa atitude, a BYD se torna a primeira fabricante chinesa a assumir completamente os riscos ligados ao uso de sistemas autônomos. Eles se mostram confiantes na eficiência da sua tecnologia, que agora alcança o nível 4 de autonomia (L4). Isso significa que o veiculo pode operar sem intervenção humana em certas situações, o que é uma mão na roda, principalmente em estacionamentos complicados.

A marca impressiona ao dizer que já ultrapassou a marca de 1 milhão de veículos com o sistema God’s Eye em circulação. Esse sucesso se deve, em grande parte, ao seu banco de dados robusto e a uma equipe de engenheiros que é considerada a maior do mundo em pesquisa e desenvolvimento na área de direção autônoma.

O que Isso Significa para os Motoristas?

A tecnologia L4 segue os padrões internacionais, o que é fundamental nesses tempos de inovação. A responsabilidade por falhas fica nas mãos do fabricante, contanto que o sistema funcione nas condições corretas. Atualmente, o foco da BYD é no estacionamento inteligente, um área em que eles já se sentem confiantes após a fase de testes.

Recentemente, a BYD usou sua conta na plataforma Weibo para fazer esse anúncio. Também informaram sobre a liberação da maior atualização OTA (over-the-air) da história do God’s Eye, que promete melhorias nas funções de estacionamento e segurança. Para quem ama dirigir, isso é um grande upgrade.

Concorrência em Alta

Outras montadoras, como a Xpeng, também estão oferecendo coberturas, mas com algumas diferenças. Em abril, a Xpeng lançou um serviço pago, com custo de RMB 239 (cerca de US$ 33), que cobre acidentes usando o NGP (Navigation Guided Pilot), com indenizações de até RMB 1 milhão. Enquanto isso, a BYD se destaca por oferecer essa proteção sem custos extras.

A disputa entre as fabricantes chinesas de carros inteligentes está aquecida e reflete diretamente sobre a segurança, tecnologia e o atendimento pós-venda para os consumidores. E, como se isso não bastasse, a BYD acaba de superar a marca de 1 milhão de modelos entregues com direção autônoma. É um momento emocionante para os apaixonados por carros!