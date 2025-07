Séries médicas atraem audiência e despertam interesse pela saúde

Séries médicas continuam a conquistar milhões de espectadores em todo o mundo, retratando o cotidiano de hospitais, cirurgias e a vida dos profissionais da saúde. Esses programas atraem o público não apenas pela emoção, mas também por abordar temas importantes da medicina, promovendo empatia e reflexão sobre o papel da saúde na sociedade.

Um levantamento realizado em 2023 revelou que produções como "Grey’s Anatomy" e "The Good Doctor" estão entre as mais assistidas no gênero drama hospitalar. "Grey’s Anatomy" é especialmente notável, mantendo-se entre as dez séries mais populares nos Estados Unidos, mesmo após quase 20 anos no ar.

Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da USP, em parceria com o Observatório de Comunicação da Saúde, revelou que 67% dos entrevistados no Brasil, ao todo 1.200 pessoas, demonstraram maior interesse por temas médicos após assistirem a séries ambientadas em hospitais. Isso demonstra o impacto que essas produções têm sobre a percepção pública em relação à saúde.

Diversas séries se destacam ao explorar diferentes aspectos da medicina:

Anatomia de Grey (EUA)

Esta série foca na médica Meredith Grey e sua experiência no Hospital Gray Sloan Memorial. Combinando dramas pessoais e casos clínicos, "Anatomia de Grey" aborda questões como racismo, luto, dependência química e empatia médica, sempre com um olhar humano e profundo.

Câmara MD (EUA)

O Dr. Gregory House é um personagem icônico nesta série, que mistura humor e genialidade clínica. A série investiga casos raros enquanto explora a tensão entre ética, arrogância e genialidade na medicina, com cada episódio apresentando um mistério clínico a ser desvendado.

Nova Amsterdã (EUA)

Inspirada no histórico hospital Bellevue, "Nova Amsterdã" foca no médico Max Goodwin, que luta para reformular a estrutura de um hospital público. A série discute a humanização dos atendimentos e questões relacionadas à saúde pública, trazendo debates atuais sobre gestão e cuidado coletivo.

Scrubs (EUA)

Com um tom leve, "Scrubs" acompanha médicos em formação enquanto tentam equilibrar suas vidas pessoais com a vida profissional. Considerada uma das produções mais realistas sobre rotina hospitalar, segundo um estudo da Harvard Medical School, a série é conhecida por suas lições importantes.

Sob Pressão (Brasil)

Ambientada em um hospital público no subúrbio do Rio de Janeiro, a série destaca o caos e a urgência do sistema de saúde brasileiro. Ela mostra os dilemas que os médicos enfrentam diariamente, a escassez de recursos e a importância das decisões tomadas, recebendo elogios da crítica tanto nacional quanto internacional.

Unidade Básica (Brasil)

Menos conhecida, esta série retrata o cotidiano de uma UBS na periferia de São Paulo. Com foco na atenção primária, "Unidade Básica" enfatiza como a medicina pode impactar e transformar comunidades, recebendo reconhecimento do Conselho Federal de Medicina por sua representação ética da prática médica.

Essas produções vão além do entretenimento, oferecendo aprendizados valiosos sobre saúde e mostrando que cada decisão médica é cercada por histórias de dor, cuidado e superação.