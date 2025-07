BYD King tem desconto de R$ 27 mil e custa menos que Corolla

O BYD King chegou às lojas em 2024 com a missão de encarar o gigante Toyota Corolla, que reina absoluto no segmento dos sedãs médios no Brasil. No entanto, suas vendas não têm sido como o esperado nos últimos meses. Para mudar isso, a marca decidiu dar uma sacudida, oferecendo um desconto que torna o modelo ainda mais atrativo.

Nos números mais recentes, quem deu uma espiada nas vendas pode ver que março foi o melhor mês para o King, com 1.427 unidades emplacadas. Em abril, esse número subiu para 1.599. Mas mesmo assim, o Corolla continuou disparado na liderança, vendendo 3.038 carros em março e 3.202 em abril.

O preço sugerido do BYD King DM-i GS é de R$ 191.900, mas com a promoção, ele sai por R$ 164.900. Isso significa uma baita economia de R$ 27 mil, fazendo com que ele se torne uma opção bem mais em conta que o Nissan Sentra Advance CVT, que custa R$ 171.890, e até o próprio Corolla GLi, que parte de R$ 167.590.

Se você curte tecnologia e conforto, o King tem muito a oferecer. Ele vem com uma central multimídia de 12,8 polegadas que gira, um painel digital de 8,8″ e até carregador por indução para celular nas duas versões. A versão GS, mais completa, ainda traz teto solar, câmera com visão 360°, sensores de estacionamento e um sistema de som com oito alto-falantes. Quem roda muito em cidade sabe como esses recursos facilitam a vida!

O sistema híbrido plug-in que equipa o King combina um motor 1.5 a gasolina com dois elétricos. Isso resulta numa potência total de 235 cv, e na versão GS, a bateria de 18,3 kWh permite rodar até 105 km apenas no modo elétrico. Para quem está pensando em economia, isso é um baita diferencial!

Em relação ao tamanho, o King mede 4,78 metros de comprimento, 1,84 m de largura e 1,49 m de altura, com um entre-eixos de 2,72 metros. O porta-malas comporta 450 litros, que é um pouco menor que os concorrentes como o Corolla, mas ainda assim, dá para carregar boas bagagens para uma viagem.

O interior é bem pensado, com um espaço generoso e uma boa disposição dos comandos. Um console central mais alto ajuda a separar os motoristas dos passageiros, o que é bem prático. E não dá pra esquecer da segurança: o King vem equipado com câmera 360°, seis airbags, uma central multimídia que tem Android Auto e Apple CarPlay, além de sensores de estacionamento e Wi-Fi a bordo.

Para completar, ele ainda conta com quatro entradas USB, volante multifuncional e freio de estacionamento eletrônico. Esses detalhes mostram que a BYD realmente pensou em cada aspecto para deixar a experiência ao volante mais agradável e segura. Quem é apaixonado por dirigir sabe como cada mimu a mais faz diferença no dia a dia.