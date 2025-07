BYD King 2026 ganha novidades, mas tem potência reduzida

O BYD King 2026 já está nas concessionárias e traz algumas novidades bem interessantes, principalmente em termos de equipamentos. Sem contar que o sedã híbrido plug-in agora vem com novas rodas, um acabamento interno mais escuro e uma cor azul, chamada Inkstone Blue. Por outro lado, nem tudo são flores: a potência do motor a combustão teve uma redução para atender às novas regras de emissões.

Agora, o motor 1.5 aspirado entrega 98 cv (anteriormente, eram 110 cv) e 12,5 kgfm de torque. Essa pequena queda na potência é compensada por um motor elétrico que, aliás, faz toda a diferença. Se você está de olho na versão GS, vai perceber que ela combina uma bateria maior e um motor elétrico mais potente, conseguindo impressionantes 80 km de autonomia apenas no modo elétrico. Já a versão GL fica com 32 km nesse modo. Apesar da perda de potência, o sistema híbrido ainda dá conta do recado, oferecendo modos de operação EV (100% elétrico) e HEV (híbrido).

Novidades no Pacote de Equipamentos

Uma das grandes adições é o pacote de assistências à condução, o famoso ADAS, que agora está disponível na versão GS. Isso significa que você conta com controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência e monitor de ponto cego. Acredite, quem já pegou um trânsito pesado sabe a importância desses recursos. E não se esqueça dos comandos novos no volante — tudo para facilitar ainda mais sua experiência ao dirigir.

Dimensões e Conforto

Em termos de medidas, o BYD King mantém suas proporções robustas: são 4,78 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,49 m de altura e um entre-eixos de 2,72 m. O porta-malas é de 450 litros, bem espaçoso para bagagens de viagem. A parte tecnológica segue firme com uma tela de 8,8” no painel e uma central multimídia de 12,8”. Se você é fã de tecnologia, certamente vai curtir esses recursos.

Preços e Autonomia

Embora a marca não tenha revelado oficialmente os preços, as expectativas giram entre R$ 170 mil e R$ 190 mil. Nas concessionárias, já dá para ver a versão GS anunciada por R$ 191,9 mil, mas com algumas condições ela tem sido vendida por cerca de R$ 175 mil. Uma dica: sempre vale a pena conferir as promoções.

O King mantém duas opções de bateria: 8,3 kWh para a versão GL e 18,3 kWh para a GS. A recarga pode ser feita em corrente alternada com até 6,6 kW de potência. E aqui uma boa notícia: na versão GS, a autonomia no modo elétrico aumentou de 62 km para 80 km. A versão GL continua firme com os 32 km.

Concorrência no Mercado

Com essas atualizações, o BYD King agora enfrenta de igual para igual o Toyota Corolla híbrido. A grande vantagem do Corolla, que sempre foi as assistências à condução, está sendo desafiada pela nova configuração do sedã chinês.

Para dar uma ideia do mercado, nos primeiros seis meses de 2025, o BYD King vendeu 6.257 unidades, enquanto o Toyota Corolla lidera com 18.399 carros. Não podemos esquecer do Nissan Sentra, que aparece em terceiro lugar com 2.515 unidades emplacadas.

Dá para ver que o cenário está esquentando!