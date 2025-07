BYD iniciará produção de Song Pro, King e Dolphin Mini no Brasil

A espera acabou! A BYD, uma das grandes promessas do setor automotivo, finalmente revelou sua nova fábrica em Camaçari, na Bahia. Depois de alguns atrasos, a marca já iniciou os testes de montagem e trouxe para o Brasil os modelos Dolphin Mini e Song Pro. E tem mais: nas próximas semanas, devemos ver também o sedã híbrido King ganhando vida nas linhas de produção.

Esse complexo industrial é um investimento e tanto, com R$ 5,5 bilhões aplicados em uma área que dá pra pensar em tamanho… são 4,6 milhões de metros quadrados, quase o equivalente a 645 campos de futebol! A fábrica vai começar a produzir 150 mil veículos por ano, e a meta é dobrar essa capacidade, chegando a 300 mil, numa segunda etapa. No início, a produção será em regime SKD, que são kits parcialmente montados, mas a ideia é avançar para uma produção completa, com estampagem, soldagem e pintura, incorporando mais peças nacionais.

Falei que a estrutura é impressionante? A linha de montagem é toda automatizada, com robôs instalando vidros e baterias. Tem até um sistema inteligente que organiza a produção, priorizando os modelos que têm mais procura. Para quem já pegou trânsito pesado, sabe como essa eficiência pode fazer a diferença. E como se não bastasse, a fábrica promete manter o barulho abaixo de 70 decibéis, bem menos do que um carro acelerando em baixa rotação.

As obras começaram em março de 2024 e, em apenas 15 meses, já estão testando tudo antes de entrar na produção comercial. Até agora, eles contrataram cerca de mil pessoas, excluindo a galera que trabalha como prestadores de serviço. E se você está em busca de uma oportunidade na área, fique ligado: a previsão é que até o fim do ano sejam abertas mais 3.000 vagas, indo de engenheiros a pessoal de logística e administrativo. O governo local está ajudando nesse recrutamento e priorizando a mão de obra da região.

Falando em tecnologia, a fábrica também está trabalhando no desenvolvimento de um motor híbrido flex, o 1.5 DM-i. Esse motor será capaz de rodar com gasolina e etanol, o que deve equipar não só o Song, mas também o King. Com certeza, essa inovação promete dar um gás a mais na experiência ao volante.