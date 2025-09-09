BYD Dolphin Mini Cargo é testado pela Grilo Mobilidade

A logística urbana está passando por uma revolução, e a sustentabilidade tomou o protagonismo nas empresas de entrega. A Grilo Mobilidade, que é expert em transporte elétrico e soluções inteligentes para a “última milha”, começou a testar o BYD Dolphin Mini Cargo. Essa versão comercial é derivada do elétrico mais vendido da BYD e tem como objetivo reduzir custos e emissões, mantendo a eficiência nas cidades.

Adaptado a partir do modelo de passeio, o Dolphin Mini Cargo ganhou um espaço de carga de 2,1 m³, substituindo o banco traseiro. Ele pode carregar até 289 kg, o que é uma boa mão na roda para entregas urbanas e e-commerce. Com uma autonomia de 280 km, esse carrinho pode fazer rotas inteiras sem precisar parar para carregar, perfeito para quem roda muito pela cidade.

Durante os testes, a Grilo quer analisar o desempenho e a viabilidade técnica do veículo, além dos impactos financeiros e ambientais nas rotas do dia a dia. É uma busca por uma logística mais limpa e eficaz — quem já passou por congestionamentos sabe o quanto isso é desejável!

Carlos Novaes, o CEO da Grilo, ressaltou que essa iniciativa está dentro de um plano mais amplo. Ele afirma que a logística urbana precisa evoluir junto com a transformação sustentável das cidades. O Dolphin Mini Cargo representa um passo importante para tornar as entregas mais eficientes e tecnológicas, sem perder de vista a sustentabilidade.

A BYD, que já se destacou na eletrificação de ônibus e carros no Brasil, agora mira no transporte leve de cargas. Bruno Paiva, diretor da empresa, complementa que esses veículos são compactos, silenciosos e inteligentes, ideais para o ritmo do cotidiano urbano, ajudando as empresas a cortarem custos logísticos e a cumprirem suas metas sustentáveis.

O Dolphin Mini Cargo é movido por um motor elétrico de 75 cv e tem um torque de 13,8 kgfm. Ele faz de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos e sua bateria Blade de 38 kWh permite recargas rápidas, indo de 30% a 80% em apenas 30 minutos. Nos testes, ele chegou a ter uma autonomia de 350 km com carga cheia, superando os 280 km homologados.

E não para por aí! O conforto e a tecnologia no modelo também são pontos altos. Com um painel digital de 7 polegadas, uma central multimídia de 10,1 polegadas que se conecta sem fio a Android Auto e Apple CarPlay, além de recursos como chave presencial, seis airbags, controle de cruzeiro e câmera de ré, o Dolphin oferece uma experiência do futuro, aliando inovação, praticidade e sustentabilidade para o transporte urbano.