BYD chega a 60 mil veículos entregues na Austrália

A BYD está fazendo barulho na Austrália! Desde que começou a sua jornada por lá em agosto de 2022, a marca já entregou 60 mil carros. O grande evento aconteceu em 12 de julho de 2025, quando o presidente da empresa, Wang Chuanfu, entregou pessoalmente a chave do veículo número 60 mil para um cliente em Melbourne. Legal, né?

O que impulsionou esse sucesso todo foi a picape híbrida BYD Shark 6, que desembarcou por lá no final de 2024. Curiosamente, esse modelo foi apresentado inicialmente no México, mas não apareceu na China. Nos mercados internacionais, como a Austrália, ele adotou o nome Shark 6, que combina bem com aquelas viagens ao ar livre, ou mesmo um rolê pela cidade.

Falando em números, a Shark 6 teve um desempenho fantástico: em junho de 2025, foram 2.993 unidades vendidas, o que representou 37% de tudo que a marca vendeu no mês. No primeiro semestre, ela já acumulava 10.424 vendas, um número impressionante que corresponde a quase metade do total da BYD. Para se ter uma ideia, em junho de 2025, a marca bateu um recorde com 8.156 veículos vendidos, mostrando um crescimento de 368% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Isso é o que chamamos de explosão de vendas!

Atualmente, a BYD está oferecendo uma gama de modelos na Austrália, incluindo o Atto 3 (que na China é o Yuan Plus), a Shark 6 e outras opções como o Sealion 6 e 7, além do Dolphin. Essa diversidade de modelos certamente ajuda a fortalecer a presença da marca por lá. Se você já andou numa cidade cheia de opções de carro, sabe como isso entusiasmante!

E olha só, a BYD se destacou entre as marcas chinesas na Austrália, superando rivais como a Great Wall Motor e a SAIC em vendas. As montadoras chinesas, no total, já representam 14,2% do mercado automotivo australiano e, quando falamos apenas de veículos de nova energia, a participação da BYD dispara para 38,7%. É um feito e tanto!

O crescimento da BYD fora da China, especialmente na Austrália, é um sinal claro de como a marca está conquistando novos espaços. Se você é um apaixonado por inovações automotivas, vale a pena ficar de olho nas novidades que estão sempre chegando!