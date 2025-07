BYD apresenta versão mais acessível do Yuan Up na China

A BYD acaba de dar um passo importante no mercado chinês com o lançamento de uma versão mais em conta do SUV elétrico compacto Yuan Up. Essa jogada visa ampliar o público para o modelo, conhecido em outros lugares como Atto 2. Para quem curte uma pegada mais acessível, essa novidade é de se ficar de olho.

O Yuan Up foi apresentado pela primeira vez em março de 2024 e já vem conquistando espaço em mercados como a Europa e a Malásia. Agora, a versão de entrada está saindo por 74.800 yuans, ou algo em torno de 10.400 dólares. É bem legal ver como a BYD está tentando democratizar os veículos elétricos, especialmente em tempos em que a mobilidade sustentável está em alta.

Esse preço, aliás, marca uma redução de 25% em relação ao antigo valor inicial de 99.800 yuans. Isso mostra que a marca está se adaptando ao cenário atual, que não anda muito favorável, com vendas caindo na linha de SUVs. Curiosamente, a BYD saltou para a 91ª posição na lista do Fortune Global 500 de 2025, enquanto tenta recuperar seu espaço no mercado.

Uma das mudanças mais notáveis nessa nova versão é a bateria, que agora é menor — de 32 kWh — garantindo uma autonomia de 301 km no padrão chinês CLTC. Para quem está acostumado a dirigir por longas distâncias, esse número pode ser suficiente para a maioria dos trajetos urbanos e algumas viagens curtas. As versões anteriores, mais caras, continuam com uma bateria de 45,12 kWh, oferecendo autonomia de 401 km.

Outra questão interessante é que essa configuração mais acessível não vem com o pacote de direção inteligente conhecido como “God’s Eye C”, que está presente nas versões mais equipadas. Esse sistema, que foi uma das grandes promessas da BYD em fevereiro, faz parte da nova abordagem da empresa. Para quem entende um pouquinho de tecnologia automotiva, é como tirar um recurso top de linha para poder oferecer um preço menor. Essa decisão pode ser reflexo de um desempenho comercial não tão animador: em maio e junho, as vendas do Yuan caíram, com quedas de 21% e 29% em comparação com o ano passado.

Apesar disso, no geral, a BYD ainda está se mantendo bem. No primeiro semestre de 2025, foram vendidas 191.011 unidades, um aumento quase 12% em relação ao ano anterior, o que corresponde a 8,9% das vendas totais da marca. Desde seu lançamento, a família Yuan já vendeu mais de 1,5 milhão de unidades. Isso dá uma ideia da força do modelo, mesmo em tempos desafiadores.

Com essa nova versão que puxa a média para baixo, a BYD espera dar um novo fôlego ao Yuan Up e fazer frente à concorrência no crescente mercado de SUVs elétricos compactos. E para os fãs da marca, outras novidades estão a caminho, incluindo o BYD King 2026, que vem com mais equipamentos, mas com uma potência um pouco reduzida, e o BYD Song Pro 2026, que também chega com mais itens a um preço mais amigável.