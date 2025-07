BYD alcança 1 milhão de unidades entregues de modelos

A BYD acaba de atingir um marco impressionante: já são mais de 1 milhão de unidades entregues dos seus modelos Smart Driving Edition. Essa linha incrível conta com uma tecnologia de direção inteligente batizada de “God’s Eye”. O anúncio rolou no dia 6 de julho e mostra como a marca vem crescendo no universo dos carros com assistência na direção.

Lançada em fevereiro, a BYD começou a disponibilizar sistemas de direção inteligente em 21 modelos. Aquela novidade que já está chamando atenção é o Seagull, custando a partir de 69.800 yuan, que daria algo em torno de R$ 53 mil. A estratégia da marca tem tudo a ver com melhorias no software e preços que, vamos combinar, são bem competitivos.

Além de lançar esses novos modelos, a BYD também está sendo esperta com o estoque dos clássicos. O Song Plus, por exemplo, teve um desconto de R$ 25 mil. E o SUV Tan? Ele pode ser encontrado com um abatimento de até R$ 100 mil! Essa abordagem é bem prática: enquanto os modelos com a tecnologia Smart Driving se destacam, os que não têm essa função ganham promoções para atrair a galera a comprá-los.

Falando sobre a tecnologia “God’s Eye”, ela está dividida em três níveis, dos mais simples aos mais sofisticados. O nível A é o topo, implementando o sistema DiPilot 600 nos modelos da linha de luxo Yangwang. O nível B, que vem com até dois sensores LiDAR e usa o DiPilot 300, faz parte dos modelos premium da BYD e da Denza. E o nível C, o básico, utiliza apenas câmeras e é voltado para os modelos de entrada.

Nos próximos meses, a BYD promete uma super atualização OTA (over-the-air) para os sistemas de direção inteligente, com melhorias em segurança e usabilidade. Os detalhes dessa atualização ainda estão guardados, mas já dá para imaginar como isso pode transformar a experiência ao volante.

E como se não bastasse, a BYD fechou junho com 382.585 veículos eletrificados vendidos. No total, a marca já soma mais de 2,1 milhões de unidades somente no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Ah, e para dar um gás na operação, a BYD também anunciou 508 novas vagas de emprego numa fábrica na Bahia.

Bacana, né? A BYD está realmente fazendo história no mercado automotivo!