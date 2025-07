Descubra qual câncer Edu Guedes enfrenta

Neste sábado, dia 5, o apresentador Edu Guedes passou por uma cirurgia para retirar um tumor relacionado ao câncer. Com 50 anos, ele não entrou em muitos detalhes sobre o estágio da doença, mas a operação foi longa, durando cerca de seis horas.

Qual é o câncer de Edu Guedes?

Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas durante o tratamento de uma crise renal. O problema nos rins levou a realização de exames, e foi nesses exames que o tumor foi descoberto. A equipe de Edu comentou que, após detectar uma infecção causada por um cálculo renal, ele foi para uma cirurgia de emergência. O cirurgião responsável, Dr. Joaquim de Almeida, retirou tanto o cálculo quanto o tumor do pâncreas.

Câncer de pâncreas tem tratamento?

O câncer de pâncreas é famoso por ser silencioso e um pouco agressivo. Isso significa que, muitas vezes, é diagnosticado em estágios mais avançados, mas quando identificado cedo, as chances de tratamento aumentam. As opções incluem desde cirurgias até quimioterapia e radioterapia, dependendo de quão avançada a doença esteja.

É um momento difícil, mas a medicina tem avançado bastante e existem várias alternativas de tratamento. O importante é acompanhar com um bom médico e estar atento aos sinais do corpo.