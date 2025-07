BYD abre nova fábrica de veículos elétricos na Bahia

A BYD acaba de dar um grande passo ao iniciar a produção de veículos em sua nova fábrica em Camaçari, na Bahia. Isso marca a estreia da montadora com uma linha de montagem fora da China, no antigo complexo da Ford. Os primeiros modelos a sair da linha são o Dolphin Mini, o Song Pro e o King.

Essa abertura aconteceu em um momento bem interessante, já que mesmo dia entraram em vigor novas tarifas de importação para veículos eletrificados no Brasil. Agora, os 100% elétricos sofrerão uma taxa de 25%, enquanto os híbridos plug-in terão 28%. A BYD está na expectativa de conseguir uma alíquota reduzida de 10% para carros semi-desmontados (SKD) e aguarda um retorno do governo.

## Fabricação e Estrutura

A nova unidade na Bahia foi projetada para montar os carros que chegam da China parcialmente desmontados. A fábrica conta com 26 armazéns, pista de testes e uma capacidade impressionante de até 150 mil veículos por ano. Para quem viaja bastante, ter um carro confiável é tudo, não é mesmo? Imagina a tranquilidade de saber que a sua máquina passou por rigorosos testes antes de entrar em circulação.

Até agora, a BYD já investiu R$1,4 bilhão dos R$5,5 bilhões previstos. São 1.000 empregos diretos na região, e a promessa é de mais 3.000 vagas em breve. O objetivo é gerar até 10 mil postos de trabalho diretos e indiretos, o que é um alívio e tanto em tempos de incerteza econômica.

A adaptação da fábrica, que anteriormente era voltada para veículos a combustão, levou 16 meses. O mais interessante é que a BYD está planejando incorporar cada vez mais peças nacionais aos seus modelos, como os pneus da Continental — que são bem conceituados.

## Desafios e Expansão

Porém, nem tudo são flores. A montadora enfrenta alguns desafios jurídicos. Em maio, o Ministério Público do Trabalho fez um alerta sobre a possibilidade de tráfico de pessoas envolvendo 220 operários chineses. O clima está tenso, mas a montadora não se abala e continua seus planos de expansão.

Enquanto isso, a BYD também recebeu sinal verde para ampliar a produção de kits SKD na China, com investimentos de 7,5 bilhões de yuan. Outra fábrica está em construção em Changzhou, o que mostra que eles estão investindo pesado no futuro.

A planta em Camaçari foi comprada por R$300 milhões em março de 2024. E a movimentação não para por aí: a ideia é incorporar processos como soldagem, pintura e estampagem diretamente aqui no Brasil. Enquanto isso, a Tesla também dá sua acelerada com atualizações que prometem aumentar a autonomia de seus modelos.

## Modelos à Venda

E falando dos veículos, o Dolphin Mini, que é o primeiro carro nacional da BYD, já está disponível por R$118.800. Ele traz um motor dianteiro de 75 cv e bateria LFP de 38,8 kWh. E quem diria que uma marca que começou do zero estaria agora com seu sedã King sendo fabricado na Bahia?

À medida que esses novos modelos entram no mercado, é bom ficar de olho no que essa montadora pode trazer de inovações e como isso pode mudar o seu dia a dia ao volante. Quem não gosta de ver mais opções e tecnologia nas ruas?