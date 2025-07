Buick GL8 Luzun é o primeiro MPV híbrido plug-in do Brasil

A Buick apresentou, no dia 15 de julho, a nova GL8 Luzun, uma minivan híbrida plug-in que promete mudar o jogo. Produzida na China pela parceria SAIC-GM, essa belezura vem com uma bateria de lítio ternária de 34,8 kWh, sendo a primeira do tipo no segmento de MPVs. Impressionante, né? O foco aqui é na recarga rápida e na autonomia elétrica.

O que mais chama a atenção é que a GL8 Luzun consegue rodar até 202 km só no modo elétrico. E se você combina a eletricidade com o motor a gasolina, a autonomia chega a 1.450 km! A bateria é rápida, levanto apenas 15 minutos para recarregar de 30% a 80%, de acordo com os padrões de teste na China.

Desempenho e Design

Sob o capô, essa minivan traz um motor turbo de 1.5 litros, que entrega 177 cv, junto com um motor elétrico que aporta mais 215 cv. Isso significa que, tirando a tranquilidade das viagens, você tem potência na hora que precisa, especialmente em ultrapassagens. E a Buick já está dizendo que pode lançar uma nova versão com outra bateria de lítio ternária no futuro. Fique atento!

No visual, a GL8 Luzun manteve linhas bem conhecidas, com uma grade dianteira estilosa, detalhes cromados e faróis afilados que dão um charme todo especial. Suas medidas também continuam robustas: 5,21 m de comprimento, 1,87 m de largura e 1,80 m de altura, com um entre-eixos de 3,09 m. É aquele tamanho bom para acomodar toda a família, sem aperto.

Comparação com Modelos Anteriores

Comparando com os modelos anteriores, que usavam baterias de fosfato de ferro-lítio, essa nova versão tem bem mais autonomia. Atualmente, as quatro opções da GL8 Luzun disponíveis na China oferecem até 138 km de alcance elétrico, com preços que variam de 359.900 a 419.900 yuan, o que equivale a aproximadamente US$ 50 mil a US$ 58 mil.

Vendas e Reconhecimento

De janeiro a junho de 2025, a linha Buick GL8 vendeu mais de 58 mil unidades! Os modelos Luzun e Lushang foram responsáveis por 40% desse número impressionante. Desde setembro do ano passado, a linha já passou das 2 milhões de unidades produzidas na China. Isso mostra que a galera está apostando forte na marca.

Além disso, a GL8 Luzun foi reconhecida como o MPV híbrido plug-in com o melhor valor de revenda após um ano de uso, alcançando uma taxa de retenção de 80,68%. Uma conquista e tanto, não acha? Esse prêmio veio através de um levantamento da Associação de Concessionários da China no primeiro semestre de 2025.

Com tudo isso, a GL8 Luzun está se destacando no mercado e promete agradar muitos motoristas. Uma excelente opção para quem busca conforto, espaço e tecnologia em um só veículo.