Feriado em 16 de julho: saiba onde é celebrado e quem folga

Embora não seja um feriado nacional em todo o Brasil, o dia 16 de julho é uma data significativa em diversas regiões do país. Essa data é dedicada à celebração de Nossa Senhora do Carmo, uma das figuras mais veneradas na tradição católica brasileira. Em muitos municípios, essa data pode ser considerada um feriado municipal ou um ponto facultativo nas repartições públicas, especialmente nos locais onde a santa é padroeira.

Na maioria das cidades do Brasil, o dia 16 de julho é um dia normal de trabalho, mas em algumas localidades, a data é marcada por celebrações religiosas, que incluem missas e procissões. Nos lugares onde Nossa Senhora do Carmo é comemorada, as festividades podem incluir eventos especiais e folgas para os devotos.

Onde é feriado em 16 de julho?

O Dia de Nossa Senhora do Carmo é particularmente celebrado em várias partes do Brasil, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste. Em algumas cidades, a ocasião é tão importante que pode resultar na decretação de feriados municipais. Confira alguns exemplos de locais onde 16 de julho é feriado ou ponto facultativo:

Belém (PA) : Feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da cidade.

: Feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da cidade. Recife (PE) : A data é geralmente marcada por missas e procissões, com possíveis pontos facultativos em alguns órgãos públicos.

: A data é geralmente marcada por missas e procissões, com possíveis pontos facultativos em alguns órgãos públicos. Santos (SP) : Em determinados anos, a prefeitura pode declarar ponto facultativo em homenagem à santa.

: Em determinados anos, a prefeitura pode declarar ponto facultativo em homenagem à santa. Fortaleza (CE): Embora não seja um feriado oficial, muitas celebrações religiosas ocorrem neste dia.

É importante ressaltar que a decisão sobre a decretação de feriados ou pontos facultativos pode mudar a cada ano, dependendo das decisões das prefeituras ou dos governos estaduais.

Quem tem direito à folga no dia 16 de julho?

A possibilidade de folga no dia 16 de julho depende da legislação vigente em cada local. Quando a data é reconhecida como feriado municipal ou estadual, os funcionários de empresas e órgãos públicos têm o direito de não trabalhar, com exceção dos serviços considerados essenciais. Quando a data é apenas um ponto facultativo, o empregador tem a opção de decidir se os colaboradores terão o dia de folga.

Para confirmar se haverá feriado ou se o expediente será normalmente mantido, os moradores devem verificar com a prefeitura da sua cidade ou consultar o calendário oficial do estado.