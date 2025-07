Buick Electra L7 é lançado na China com 502 cv e 5 metros

A Buick acaba de lançar o novo Electra L7, um sedã de luxo que impressiona não só pelo design mas também pela potência e tecnologia. Com mais de 5 metros de comprimento e tração integral, ele promete ser uma opção irresistível para os apaixonados por carros que estão de olho no mercado chinês. Essa novidade faz parte da submarca Electra, que surgiu em abril, visando atender a alta demanda por veículos elétricos na China.

Se você gosta de tecnologia automotiva, vai adorar saber que o L7 é fabricado pela joint venture SAIC-GM em Wuhan e desenvolvido pelo centro técnico Pan Asia. As primeiras entregas estão previstas para o final deste ano, então já podemos ficar na expectativa!

Construído em cima da nova plataforma Xiao Yao EV, o L7 tem 5,03 metros de comprimento e um entre-eixos de 3 metros, oferecendo bastante espaço interno — perfeito para quem costuma viajar com a família e amigos. Com um peso um pouco acima de 2 toneladas, ele também vai contar com uma versão totalmente elétrica que está em desenvolvimento.

A versão apresentada atualmente é um EREV, que é um elétrico com extensor de autonomia. Isso significa que ele possui dois motores elétricos: um na frente de 122 kW e outro atrás, com 252 kW, totalizando impressionantes 502 cv! E o motor a combustão, um 1.5L, não se conecta às rodas, servindo só para recarregar a bateria. Para quem vive em regiões montanhosas ou gosta de força nas ultrapassagens, esse é um verdadeiro convite para aventuras.

Aliás, a bateria é de fosfato de ferro-lítio (LFP) e fabricada pela SAIC Power, mas ainda não revelaram a capacidade. Fica a expectativa, né? E que tal um interior tecnológico? O Electra L7 chegará com um chip Qualcomm Snapdragon 8775 que promete dar conta de tudo, além da inclusão de um sistema de assistência à direção com tecnologia lidar – uma verdadeira inovação para a categoria de sedãs na China.

E não para por aí! A Buick planeja lançar seis modelos elétricos sob a marca Electra nos próximos 12 meses, e já apresentou três propostas durante o evento de estreia. O mercado chinês está fervendo, com outras montadoras como a Geely e a Li Auto também atacando pesado nesse segmento.

Em termos de preço, a Buick anunciou que o L7 custará por volta de 250.000 yuan, ou seja, cerca de 34.800 dólares. E a marca se orgulha de afirmar que ele oferece características de um carro que geralmente custaria cerca de 1 milhão de yuan. Isso faz dele uma opção bem interessante no mercado de luxo.

É sempre incrível ver como marcas tradicionais estão se reinventando e focando em inovações, especialmente em um dos maiores mercados automotivos do mundo. O Electra L7 é mais uma prova de que o futuro dos carros elétricos é promissor e cheio de estilo!