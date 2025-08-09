Bugatti apresenta peça quase única e exclusiva do mundo

Mundo Automotivo

Diego Marques
Mesmo uma marca renomada como a Bugatti sabe que exclusividade é o que atrai os grandes colecionadores. Para quem já possui um dos 250 modelos Tourbillon ou um dos 500 Chirons, isso pode não ser suficiente. Existem clientes que buscam algo realmente único, que mais ninguém tenha. Pensando nesses apreciadores, a fabricante francesa lançou o Programa Solitaire.

Esse novo serviço retorna às origens da Bugatti, focando na construção artesanal de carrocerias. Ele permite que os colecionadores desenhem um carro totalmente exclusivo, do zero. A proposta é ainda mais personalizada que o Sur Mesure, que já oferecia opções de pintura e acabamentos. Aqui, o cliente pode criar seu hipercarro praticamente do jeito que imaginar.

A grande estreia deste programa é o impressionante Brouillard. Ele utiliza a plataforma W16, a mesma dos Bugatti Chiron e Mistral, com um chassi leve de fibra de carbono e alumínio. O motor? Um poderoso 8.0 com quatro turbocompressores, que entrega incríveis 1.578 cv. Com isso, você pode imaginar que ultrapassar os 400 km/h não é uma tarefa difícil.

Visualmente, o Brouillard lembra o Mistral conversível, mas tem sua própria essência. Na frente, os detalhes em LED oferecem um charme especial, enquanto o para-choque traz um acabamento escurecido que dá um ar mais agressivo. Na traseira, as lanternas em forma de seta se estendem, com o nome “BUGATTI” iluminado ao centro. E aquele spoiler fixo em estilo rabo de pato? Um verdadeiro detalhe de requinte.

Se você já reparou em como um teto de vidro pode mudar a aparência de um carro, vai adorar o que a Bugatti fez aqui. O Brouillard tem um teto fixo em vidro, que ilumina a cabine e dá uma sensação de amplitude. E a coluna central, que flui do capô até a traseira, confere uma continuidade impressionante ao design.

No interior, cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência única. Os tecidos em padrão tartan combinam com fibra de carbono verde e alumínio trabalhado. E quem não adoraria ter bordados de cavalos nos painéis das portas e nos bancos? Cada assento é moldado conforme a preferência do proprietário, e até a alavanca de câmbio em alumínio possui um toque especial: uma pequena peça de vidro com um cavalo esculpido.

Segundo Frank Heyl, o diretor de design da Bugatti, criar algo que pareça simples é um desafio imenso. É preciso unir tecnologia, termodinâmica e aerodinâmica em um hipercarro de 1.578 cv, tudo isso sem perder a essência que a marca e o cliente desejam.

Embora a marca não divulgue o preço, rumores indicam que o valor giraria em torno de US$ 30 milhões, ou cerca de R$ 170 milhões. Sim, você leu certo! E como se isso não fosse o suficiente, apenas dois Brouillards serão feitos por ano. Exclusividade aqui é levada a um novo patamar.

