O mercado automotivo brasileiro teve um mês de junho mais morno, depois de um avanço em maio. Segundo os números da Fenabrave, foram emplacados 202.164 veículos novos no último mês, uma queda de 0,14% em relação ao mesmo período do ano passado e 5,69% a menos do que em maio.

A Fiat se manteve no topo da lista, vendendo 41.834 unidades e garantindo a liderança pelo 54º mês seguido. Contudo, a Volkswagen, com 37.051 carros vendidos, mostrou um crescimento de mais de 24% em comparação a junho de 2024, ameaçando um pouco o posto da Fiat. Já a Chevrolet, com 21.923 unidades, viu suas vendas caírem quase 25%, mas ainda foi a única entre as cinco primeiras marcas que teve um desempenho em alta nas últimas semanas.

Quem já ficou preso em um engarrafamento sabe como um farol que se adapta ao ambiente faz toda a diferença no dia a dia. No caso da Hyundai (16.200) e Toyota (14.908), ambas sentiram o impacto da concorrência e também perderam um pouco de fôlego. E a BYD, apesar de ter tido um crescimento de 52% ao longo do ano, foi superada pela Honda (9.187) neste mês.

Dentre os destaques, a Mercedes-Benz (960) teve um crescimento surpreendente de quase 65%, mostrando que o luxo também tem seu espaço nas vendas.

Resultados do 1º semestre

No acumulado do primeiro semestre, os números foram um pouco mais animadores. O mercado brasileiro vendeu 1.131.269 veículos, mostrando um aumento de 5% em relação ao ano passado, mesmo com três dias úteis a menos em junho. O presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, comentou sobre a preocupação com as altas taxas de juros, mas acredita que o segundo semestre pode ser mais robusto, como costuma acontecer.

Entre as principais marcas, algumas enfrentaram dificuldades, como a Chevrolet (119.845 unidades, -15,1%) e a Nissan (34.997, -16,7%). Por outro lado, a Fiat reforça seu domínio com 241.418 carros vendidos, uma vantagem de mais de 56 mil unidades sobre a Volkswagen (185.374). Essa briga pelo 4º lugar é acirrada, com a Toyota (89.008) um pouco à frente da Hyundai (86.316).

A BYD, por sua vez, se destacou no ranking, com um aumento de 46,5%, totalizando 47.709 unidades, e encerrou a primeira metade do ano coladinha na Honda (50.688). A Citroën (19.644) também mostrou força, avançando quase 27%, assim como a Mitsubishi (13.368). A Mercedes-Benz, com suas reduções de preços, teve um crescimento significativo de mais de 40%.