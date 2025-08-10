Brasil alcança 500 mil veículos eletrificados vendidos

Em julho de 2025, o mercado de veículos eletrificados no Brasil deu um show, com vendas batendo recordes históricos. Foram nada menos que 19.016 veículos leves eletrificados vendidos! Isso representa 8,27% de todos os veículos leves emplacados no país, que somaram 229.948 unidades. Dentre eles, 7.010 foram carros 100% elétricos, que também alcançaram um augusto número de vendas para o mês.

Desde que a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) começou a monitorar esses dados em 2012, já foram comercializados no Brasil 503.654 veículos leves eletrificados. Isso inclui uma diversidade de modelos, desde elétricos a bateria (BEV) até híbridos que podem ser recarregados (PHEV), além dos híbridos convencionais e flex. Por sinal, o segmento plug-in, que abrange os carros BEV e PHEV, dominaram as vendas de julho, com 15.654 unidades, totalizando cerca de 82,3% do que foi vendido.

Crescimento dos Híbridos e Elétricos

Os híbridos com recarga externa (PHEV) foram os campeões de vendas, com 8.644 unidades vendidas. Isso representa um crescimento de 17,6% em relação ao mês anterior e um aumento impressionante de quase 30% se comparado a julho de 2024. Já os carros 100% elétricos (BEV) também aceleraram, com um aumento de 18,6%, superando a marca anterior, que era de 6.969 unidades.

Enquanto isso, os híbridos convencionais e flex (HEV e HEV Flex) representaram 17,7% do mercado, totalizando 3.362 unidades. Os híbridos convencionais tiveram um desempenho notável, com crescimento de quase 70% em relação ao mês passado, enquanto os híbridos flex tiveram uma leve retração.

Fatores de Sucesso

Por trás desse crescimento no mercado de eletrificados estão várias razões. A redução de preços torna esses modelos cada vez mais acessíveis. A expansão de infraestrutura de recarga pública também é uma mão na roda, facilitando a vida dos motoristas. E não podemos esquecer da chegada de novos modelos, que sempre atraem os olhares dos apaixonados por carros.

Entretanto, nem tudo são flores. Algumas regiões, como o Norte do Brasil, ainda têm uma participação menor nesse mercado, enquanto o Sudeste brilha com 46,2% das vendas.

Ônibus Elétricos e Mudanças na Política Tarifária

No segmento de ônibus elétricos, as vendas bombaram, com 160 unidades comercializadas em julho — um aumento surreal de mais de 370% em relação ao mês anterior e mais de 1.100% em comparação a julho de 2024.

E ainda há mais. A política tarifária também está passando por mudanças interessantes. O governo decidiu antecipar o fim do aumento progressivo do imposto de importação para veículos eletrificados desmontados (CKD). Isso entra em vigor em janeiro de 2027, o que pode facilitar ainda mais a chegada desses modelos ao nosso mercado.

Com tudo isso, fica claro que estamos vivendo um momento especial no mundo dos carros elétricos e híbridos no Brasil. Cada vez mais, o futuro parece estar se preenchendo com opções sustentáveis e inovadoras!