Notícias

Animal raro corre risco de extinção em breve

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 37 minutos atrás
1 minuto de leitura
Um dos animais mais bonitos do mundo pode desaparecer em breve
Um dos animais mais bonitos do mundo pode desaparecer em breve

Estudiosos estão em uma missão para salvar um animal incrível: os caramujos arborícolas conhecidos como Polymita. Esses caramujos, nativos de Cuba, têm conchas que atraem o olhar, com uma combinação de cores vibrantes que parecem saídas de um arco-íris.

Infelizmente, a beleza deles poder levar à sua extinção. Muitas pessoas estão comprando esses caramujos por serem altamente desejáveis entre colecionadores. Essa prática, além de ameaçar a espécie, causa um grande impacto no seu habitat natural.

A exploração que ameaça

Para enfrentar essa situação, profissionais de Cuba estão se unindo à Universidade de Nottingham. O foco está na conservação de cerca de seis espécies de caramujos, sendo a Polymita sulphurosa a mais ameaçada. Essa variedade é fascinante, com tonalidades de verde-limão e combinações de azul. Suas conchas também possuem nuances de amarelo e laranja, e podem até brilhar sob a luz!

A venda desses caramujos acontece em diversos sites, e os preços podem ser alarmantes. Algumas conchas são vendidas por cerca de R$ 1.170, o que representa aproximadamente 160 libras. Apesar de algumas regras terem sido estabelecidas para proteger esses animais, a fiscalização é desafiadora.

De acordo com normas internacionais, retirar as conchas dos caramujos de Cuba sem autorização é ilegal. Entretanto, a facilidade com que elas são comercializadas aumenta o risco de extinção. Por isso, iniciativas como a colaboração entre os especialistas cubanos e a Universidade de Nottingham são tão importantes na conservação dessa espécie.

É essencial que políticas ambientais mais rigorosas sejam implementadas para proteger os caramujos. Garantir que tenham um ambiente seguro para a reprodução é fundamental. Além disso, ações de conscientização são necessárias para evitar que esses animais sejam comprados apenas por vaidade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 37 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

2025 marca início da crise que vai acontecer no mundo todo

2025 pode ser o início de uma crise global

7 minutos atrás
Não é coincidência: dia da semana que você nasceu influencia seu comportamento

O dia da semana em que você nasceu pode influenciar seu comportamento

2 horas atrás
Esse animal está correndo sério risco de extinção no Brasil

Animal em risco de extinção no Brasil enfrenta desafio urgente

2 horas atrás
Trens que atravessam prédios e térreo no 20º andar: conheça a verdadeira

Cidade cyberpunk na China: uma nova realidade urbana

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo