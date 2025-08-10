Animal raro corre risco de extinção em breve

Estudiosos estão em uma missão para salvar um animal incrível: os caramujos arborícolas conhecidos como Polymita. Esses caramujos, nativos de Cuba, têm conchas que atraem o olhar, com uma combinação de cores vibrantes que parecem saídas de um arco-íris.

Infelizmente, a beleza deles poder levar à sua extinção. Muitas pessoas estão comprando esses caramujos por serem altamente desejáveis entre colecionadores. Essa prática, além de ameaçar a espécie, causa um grande impacto no seu habitat natural.

A exploração que ameaça

Para enfrentar essa situação, profissionais de Cuba estão se unindo à Universidade de Nottingham. O foco está na conservação de cerca de seis espécies de caramujos, sendo a Polymita sulphurosa a mais ameaçada. Essa variedade é fascinante, com tonalidades de verde-limão e combinações de azul. Suas conchas também possuem nuances de amarelo e laranja, e podem até brilhar sob a luz!

A venda desses caramujos acontece em diversos sites, e os preços podem ser alarmantes. Algumas conchas são vendidas por cerca de R$ 1.170, o que representa aproximadamente 160 libras. Apesar de algumas regras terem sido estabelecidas para proteger esses animais, a fiscalização é desafiadora.

De acordo com normas internacionais, retirar as conchas dos caramujos de Cuba sem autorização é ilegal. Entretanto, a facilidade com que elas são comercializadas aumenta o risco de extinção. Por isso, iniciativas como a colaboração entre os especialistas cubanos e a Universidade de Nottingham são tão importantes na conservação dessa espécie.

É essencial que políticas ambientais mais rigorosas sejam implementadas para proteger os caramujos. Garantir que tenham um ambiente seguro para a reprodução é fundamental. Além disso, ações de conscientização são necessárias para evitar que esses animais sejam comprados apenas por vaidade.