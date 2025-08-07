BMW X6 lança edição limitada Dark Edition por R$ 899.950

A BMW trouxe uma novidade que vai agradar os amantes de SUVs: a série limitada Dark Edition do X6 acaba de desembarcar no Brasil. Com apenas 50 unidades numeradas disponíveis, essa versão tem um preço sugerido de R$ 899.950. E o que ela oferece? Um visual imponente, claro, já que é baseada na versão xDrive40i M Sport, mas com um toque especial.

Esse SUV é produzido na fábrica da BMW em Spartanburg, nos EUA, e faz parte da terceira geração do X6, que foi lançada em 2019. Essa edição limitadíssima se destaca por sua carroceria em Preto Safira, além de um tratamento escurecido e acabamentos em fibra de carbono nos retrovisores, spoiler dianteiro e difusor traseiro. As rodas de aro 22” também foram desenhadas exclusivamente para essa série, elevando ainda mais o visual esportivo.

Se você dirige frequentemente em estradas, vai apreciar que os faróis com máscara negra e a grade frontal iluminada dão um charme à parte, além de garantir uma presença dominante nas ruas. E para completar o visual agressivo, as pinças de freio vermelhas fazem um belo contraste, destacando o caráter esportivo do modelo.

Por dentro, o X6 Dark Edition é tão impressionante quanto por fora. Os cintos de segurança em cores da divisão M são um detalhe que só os fãs vão notar, e o sistema de som premium da Harman Kardon promete uma experiência sonora de primeira. O interior também é repleto de tecnologia, com uma lista extensa de assistências à condução e opções de conectividade, perfeitas para quem adora tecnologia a bordo.

No coração dessa máquina, temos o motor 3.0 TwinPower Turbo de seis cilindros em linha, que gera respeitáveis 381 cv e 54 kgfm de torque, tudo disponível entre 1.500 e 5.200 rpm. Com tração integral e um câmbio automático de oito marchas, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos e pode alcançar uma velocidade máxima de 250 km/h. Sendo assim, quem gosta de um pouco de emoção ao dirigir vai ficar satisfeito.

E não para por aí! O BMW Live Cockpit Professional traz duas telas de 12,3” que se podem personalizar, além de compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Rodar por aí com gráficos 3D de mapas é outra experiência que só carros desse nível conseguem proporcionar. O assistente pessoal inteligente garante que você controle várias funções apenas com comandos de voz, como ajustar o ar-condicionado ou mudar a música — uma mão na roda, principalmente em dias quentes!

No quesito segurança, o Driving Assistant Professional traz alertas e assistentes que ajudam nas mudanças de faixa e manobras, tornando o trajeto muito mais tranquilo. E se você já pegou trânsito pesado, entende a importância de ter esses recursos de assistência a bordo.

Outro detalhe prático é o Comfort Access 2.0, que permite que você destrave ou tranque o carro automaticamente a poucos metros de distância. Imagina só voltar do supermercado com as mãos cheias de sacolas e nem precisar tirar a chave do bolso!

Além disso, o Parking Assistant Plus faz manobras de estacionamento por conta própria, enquanto você só precisa supervisionar. Isso sim é tecnologia visando facilitar a vida do motorista! E para os conectados de plantão, a versão ainda é compatível com o aplicativo My BMW, permitindo que você acesse diversas funções como verificar o status do veículo e até checar o nível de combustível.

A BMW Dark Edition do X6 não é apenas um carro, mas uma experiência única sobre rodas, cheia de estilo e tecnologia!