BMW Speedcross une XM e Speedtop – confira detalhes da Fipe

A BMW está gerando muito debate com o visual ousado de alguns de seus modelos, como o XM, o iX e a nova Série 7. Mas, nesse meio tempo, surgiu o Speedtop, um cupê exclusivo feito sob encomenda, que ganhou corações com seu design mais elegante e harmonioso. São apenas 70 unidades, ou seja, uma verdadeira joia sobre rodas!

O sucesso do Speedtop despertou a criatividade do artista digital Theottle, que decidiu imaginar um novo SUV da marca: o Speedcross. A ideia é dar um novo visual ao futuro do BMW XM, especialmente porque há rumores de que ele não terá uma nova geração. É sempre interessante ver como ideias frescas podem ser geradas a partir das linhas de modelos que já existem.

Para criar o Speedcross, Theottle se inspirou no SUV chinês Xiaomi YU7. Ele manteve as proporções principais, mas adicionou um toque especial com elementos do Speedtop. Por exemplo, a frente foi totalmente transformada, agora com faróis de LED finos e uma grade mais discreta e refinada — perfeita para quem valoriza um visual mais classe A.

Nas laterais, as mudanças são bem sutis, mas fazem muita diferença. A silhueta continua a mesma, mas as entradas de ar atrás das rodas dianteiras foram eliminadas, proporcionando um visual muito mais clean. Detalhes nas portas também foram ajustados para dar aquela sensação de harmonia com as novas proporções.

E na traseira? O Speedcross não decepciona. Ele ganhou lanternas finas em LED e um spoiler no teto, tudo isso se inspirando na estética do Speedtop. Um difusor pintado na mesma cor da carroceria fecha o pacote, trazendo um ar esportivo e sofisticado, ideal para quem ama um carro que chama a atenção!

Se a BMW está pensando em dar uma repaginada em sua linha de SUVs, talvez se inspirar nas linhas do Speedtop e do Speedcross seja o caminho certo para conquistar ainda mais fãs — algo que não dá para subestimar no mundo automotivo. Afinal, quem não gostaria de dar uma voltinha em um modelo que combina esportividade e elegância?