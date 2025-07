Black Clover pode ter 5ª temporada após pausa

Uma atualização importante sobre a série de anime Black Clover será divulgada na próxima edição da revista Weekly Shonen Jump, marcada para o dia 7 de julho de 2025. Esta edição, a número 32 da publicação, tem gerado grandes expectativas entre os fãs.

Embora os detalhes do anúncio ainda não tenham sido divulgados, muitos especulam que será a tão esperada confirmação da 5ª temporada do anime. A última temporada, a 4ª, foi encerrada em março de 2021, e desde então, o estúdio Pierrot não se manifestou sobre o futuro da série. O mangá, criado por Yūki Tabata, continua a ser publicado na revista Jump GIGA e já avançou consideravelmente nas histórias.

A confirmação oficial do novo projeto deve ocorrer na próxima semana, quando a nova edição da Shonen Jump for lançada no Japão. Até lá, os fãs permanecem atentos a qualquer novidade sobre o retorno dos personagens Asta, Yuno e seus amigos.

Tudo sobre Black Clover

Black Clover é uma série criada por Yūki Tabata, que narra a história de Asta, um jovem que nasce sem habilidades mágicas em um mundo onde a magia é essencial para o status social. Asta sonha em se tornar o próximo Rei Mago e enfrenta diversos desafios ao lado de seu rival Yuno, que possui notáveis poderes mágicos.

O anime foi lançado em 2017 e, ao longo de suas quatro temporadas, totalizou 170 episódios. Em 2023, a franquia expandiu-se com um filme exclusivo para a Netflix, intitulado Black Clover: A Espada do Rei Mago, que apresenta uma narrativa original supervisionada por Tabata.

Após o término da publicação regular na Weekly Shonen Jump, o mangá foi transferido para a Jump GIGA, onde agora apresenta capítulos especiais que se concentram na conclusão da trama. Essa transição tem mantido o interesse dos leitores, que esperam ansiosamente por mais conteúdo da popular série.