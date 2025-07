BMW sem bancos e com cadeira de jardim surpreende no Brasil

Um homem de 64 anos foi pego no flagra em Narre Warren, um subúrbio do sudeste de Melbourne, dirigindo um BMW Série 3 (E36) que mais parecia um projeto abandonado. Sem capô e com peças faltando, o sedã bordô chamou atenção da polícia em uma tarde de segunda-feira.

Imagine a cena: o motorista improvise no lugar do assento, trocando os bancos originais por uma cadeira de plástico, daquelas de jardim. É, parece piada, mas era a pura realidade. Quando os agentes se aproximaram, viram que ele estava usando almofadas para “tapar o buraco”, tudo para tentar deixar a situação um pouco menos estranha. A justificativa dele? Estava indo buscar peças para o próprio carro. Acontece que a polícia tinha outras ideias.

A condição do carro era, para dizer o mínimo, arriscada. E eles não deixaram o cara seguir em frente. Recebeu uma notificação de defeito que o impediu de circular com o carro pelas ruas. Sem contar que agora ele pode responder por algumas infrações de trânsito. Se você já pegou um trânsito pesado, sabe bem como um carro mais ou menos pode fazer diferença na segurança.

Conduzir um veículo com um banco improvisado e sem capô não é apenas uma questão estética. Isso pode afetar até uma simples frenagem. E cá entre nós, a última coisa que a gente precisa é de surpresas na estrada. Os profissionais que cuidam do trânsito ressaltam que a falta de um componente essencial como o capô e um banco adequado pode ser um convite ao desastre.

Por outro lado, analisando o BMW E36 em si, ele ainda tem seus fãs. Apesar das modificações e da condição em que foi encontrado, o carro é considerado bem conservado para sua idade. Produzido entre 1990 e 2000, ele é um clássico que ainda faz coração de entusiasta acelerar.

As autoridades estão de olho e lembram: criatividade é legal, mas não pode ultrapassar os limites da lei, especialmente quando se trata de segurança no trânsito. Quem mexe em carro tem que estar ciente das normas e responsabilidades envolvidas. O caso serve de alerta para quem anda por aí com veículos em situações irregulares. Afinal, a segurança e a legalidade devem ser sempre a prioridade, não acha?