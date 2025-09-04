BMW revela moto que dispensa capacete; entenda o funcionamento

A BMW Motorrad vai surpreender na edição de 2025 do Salão de Munique com o conceito BMW Vision CE. Esse modelo é uma verdadeira aposta no futuro da mobilidade elétrica sobre duas rodas, especialmente em áreas urbanas. O que chama a atenção é a ideia de pilotar sem a obrigatoriedade de usar capacete e roupas de proteção. Isso mesmo! Ele foi projetado com uma estrutura de segurança própria que garante a proteção necessária.

A parte central da segurança é um “cage” metálico, parecido com aquelas células de segurança das competições. Esse design fica em volta do piloto, e combinado com um assento específico e um cinto de segurança, a proposta elimina a necessidade de equipamentos tradicionais. Um detalhe interessante: esse conceito se inspira na BMW C1, uma scooter que já tentou essa abordagem há 25 anos.

Visualmente, o Vision CE é super atraente. O design é minimalista e futurista, com uma combinação de branco fosco e detalhes em preto. Os bancos têm um acabamento acetinado que deixa tudo ainda mais sofisticado. As linhas longas e abertas dão uma sensação de leveza e agilidade. E para quem já ficou em pé num semáforo, a função de autoequilíbrio é um presente; a moto se mantém estável até mesmo parada, facilitando a vida do piloto.

Esse conceito se baseia na BMW CE04, que foi lançada em 2021. O motor elétrico tem uma potência de 31 kW (42 cv) e fica posicionado entre a bateria e a roda traseira, garantindo uma propulsão eficiente. Diferente dos novos modelos elétricos da BMW, o motor aqui usa um sistema que oferece uma potência direta sem complicações.

Para acelerar a adrenalina, o novo BMW CE 04 arranca de 0 a 50 km/h em apenas 2,6 segundos! E se você precisa de algo mais leve, há uma versão com 23 kW (31 cv), que atinge a mesma velocidade máxima de 120 km/h, mas com uma autonomia limitada a 100 km.

A bateria é mais uma novidade. Trata-se da mesma usada nos modelos elétricos BMW iX e i4, com capacidade de 8,9 kWh e autonomia de até 130 km. O carregamento é prático, já que a bateria pode ser conectada a uma tomada convencional de casa, levando cerca de 4 horas e 20 minutos para uma recarga total. E, se você optar pelo carregador rápido de 6,9 kW, esse tempo cai para 1 hora e 40 minutos. Para recarregar de 20 a 80%, são apenas 45 minutos.

Além de todo esse apelo estético e funcional, a BMW Vision CE parece uma opção deliciosa para quem curte a liberdade sobre duas rodas nas cidades. Essa junção de poder, segurança e design é para deixar qualquer amante de motos animado!