Mundo Automotivo

BMW revela moto que dispensa capacete; entenda o funcionamento

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 17 horas atrás
2 minutos lidos
BMW apresenta moto que pode dispensar capacete; veja como funciona
BMW apresenta moto que pode dispensar capacete; veja como funciona

A BMW Motorrad vai surpreender na edição de 2025 do Salão de Munique com o conceito BMW Vision CE. Esse modelo é uma verdadeira aposta no futuro da mobilidade elétrica sobre duas rodas, especialmente em áreas urbanas. O que chama a atenção é a ideia de pilotar sem a obrigatoriedade de usar capacete e roupas de proteção. Isso mesmo! Ele foi projetado com uma estrutura de segurança própria que garante a proteção necessária.

A parte central da segurança é um “cage” metálico, parecido com aquelas células de segurança das competições. Esse design fica em volta do piloto, e combinado com um assento específico e um cinto de segurança, a proposta elimina a necessidade de equipamentos tradicionais. Um detalhe interessante: esse conceito se inspira na BMW C1, uma scooter que já tentou essa abordagem há 25 anos.

Visualmente, o Vision CE é super atraente. O design é minimalista e futurista, com uma combinação de branco fosco e detalhes em preto. Os bancos têm um acabamento acetinado que deixa tudo ainda mais sofisticado. As linhas longas e abertas dão uma sensação de leveza e agilidade. E para quem já ficou em pé num semáforo, a função de autoequilíbrio é um presente; a moto se mantém estável até mesmo parada, facilitando a vida do piloto.

Esse conceito se baseia na BMW CE04, que foi lançada em 2021. O motor elétrico tem uma potência de 31 kW (42 cv) e fica posicionado entre a bateria e a roda traseira, garantindo uma propulsão eficiente. Diferente dos novos modelos elétricos da BMW, o motor aqui usa um sistema que oferece uma potência direta sem complicações.

Para acelerar a adrenalina, o novo BMW CE 04 arranca de 0 a 50 km/h em apenas 2,6 segundos! E se você precisa de algo mais leve, há uma versão com 23 kW (31 cv), que atinge a mesma velocidade máxima de 120 km/h, mas com uma autonomia limitada a 100 km.

A bateria é mais uma novidade. Trata-se da mesma usada nos modelos elétricos BMW iX e i4, com capacidade de 8,9 kWh e autonomia de até 130 km. O carregamento é prático, já que a bateria pode ser conectada a uma tomada convencional de casa, levando cerca de 4 horas e 20 minutos para uma recarga total. E, se você optar pelo carregador rápido de 6,9 kW, esse tempo cai para 1 hora e 40 minutos. Para recarregar de 20 a 80%, são apenas 45 minutos.

Além de todo esse apelo estético e funcional, a BMW Vision CE parece uma opção deliciosa para quem curte a liberdade sobre duas rodas nas cidades. Essa junção de poder, segurança e design é para deixar qualquer amante de motos animado!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 17 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Novo Xpeng P7 será destaque no Salão do Automóvel de Munique 2025

Xpeng P7 é atração no Salão do Automóvel de Munique 2025

28 minutos atrás
As motos mais vendidas até dia 4 de setembro de 2025

Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

44 minutos atrás
Ram 2500 e 3500 2025 ganham série de acessórios personalizados feitos no Brasil

Ram 2500 e 3500 2025 recebem acessórios personalizados no Brasil

11 horas atrás
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

Ford Performance muda nome para Ford Racing visando F1 2026

12 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo