BMW realiza recall de 136 veículos elétricos nos EUA

Menos de um mês depois de convocar mais de 70 mil carros elétricos por uma falha de software, a BMW resolveu agir novamente. Agora, é a vez de um novo recall nos Estados Unidos, atingindo 136 unidades. E o problema está na bateria, que é um ponto crucial para quem ama dirigir um carro elétrico.

O que aconteceu? A falha foi identificada nos módulos das células de bateria. Durante a produção, eles podem ter sido montados com uma pressão inadequada. Isso pode comprometer a estrutura do módulo ao longo do tempo, especialmente após várias recargas. Quem já ficou sem energia em uma viagem sabe a frustração que isso pode causar.

Quando esses módulos enfraquecem ou rompem, o risco é sério: o sistema de alta voltagem pode desligar de forma abrupta. E a situação pode piorar, levando até a um incêndio. Então, a segurança é essencial, e a BMW está se antecipando a possíveis problemas que poderiam surgir nos próximos anos.

Modelos Afetados

Os modelos que estão na lista do recall são:

BMW iX (2022 a 2025), fabricados entre novembro de 2021 e fevereiro de 2024.

(2022 a 2025), fabricados entre novembro de 2021 e fevereiro de 2024. BMW i7 (2023 e 2024), produzidos entre junho e julho de 2023.

(2023 e 2024), produzidos entre junho e julho de 2023. BMW i4 (2022 e 2023), fabricados entre junho de 2022 e maio de 2023.

Esses veículos podem ter sido montados fora das especificações. Ou seja, a BMW decidiu agir antes que os problemas aparecessem. A fabricante acredita que isso poderia ocorrer até o fim de 2026.

O Que Fazer?

Os proprietários desses modelos começarão a receber cartas informando sobre o recall a partir do dia 5 de setembro. E tem mais: as concessionárias vão substituir os módulos de bateria sem custo. Se você tem um BMW desses, fique atento para não perder essa oportunidade.

Outras marcas também estão enfrentando seus próprios desafios. Por exemplo, a Lamborghini já anunciou recalls de alguns superesportivos híbridos. Em meio a tudo isso, a BMW e outras montadoras continuam investindo em tecnologias mais seguras e sustentáveis, como as baterias de madeira para veículos elétricos. Afinal, é tudo uma questão de segurança e inovação na estrada.

Quem já passou por um recall sabe como isso pode ser um incômodo, mas o importante é que a segurança esteja sempre em primeiro lugar. É um lembrete de que, assim como cuidar da manutenção, estar atento a essas atualizações é fundamental para quem ama dirigir.