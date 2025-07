BMW divulga preços do Série 2 Gran Coupé 2026 no Brasil

Os novos BMW Série 2 Gran Coupé 2026 já estão disponíveis aqui no Brasil! A fabricante confirmou os preços e novidades das versões que vão deixar muitos apaixonados por carros animados: 220 M Sport e M235 xDrive.

Esses sedãs são fabricados na Alemanha e trazem um visual mais refinado. A grade frontal agora se integra melhor aos faróis, que, aliás, foram redesenhados. As lanternas traseiras também estão maiores e com um design mais esculpido, enquanto o para-choque dianteiro ganhou linhas mais marcantes. O comprimento do modelo aumentou em 20 mm, alcançando 4.546 mm, com altura de 1.435 mm. A largura e o entre-eixos permanecem nos 1.800 mm e 2.670 mm, respectivamente.

Interior Moderno

O interior é uma das áreas que mais foram renovadas. O painel agora é equipado com o novo sistema multimídia iDrive 9, que tem uma tela curva e uma interface bem moderna, baseada na plataforma Snapdragon Cockpit. A central de 11,2" tem resolução aprimorada — perfeita para quem curte navegar pelo sistema enquanto dirige. O carregador por indução foi atualizado, e novos porta-copos fazem parte do pacote também. Nas versões mais completas, você pode contar com um sistema de som Harman/Kardon com 12 alto-falantes, head-up display e teto solar panorâmico, tudo para deixar a experiência de dirigir ainda mais prazerosa.

Transmissão Eficiente

Uma mudança importante fica por conta da transmissão. O antigo câmbio automático de oito marchas foi substituído por uma nova caixa de dupla embreagem de sete velocidades que promete respostas mais rápidas e precisas. Para quem gosta de acelerar em uma curva ou subir uma serra, o pacote M-Sport tem a função “Sport Boost” que otimiza motor, câmbio e chassi ao segurar a borboleta esquerda no volante. Se você optar pela versão com tração integral, o xDrive, vai sentir a diferença ao encarar qualquer terreno. A versão 220 M Sport terá tração apenas dianteira, enquanto a M235 xDrive vem recheada de performance.

Motorização Potente

Ambas as versões contam com o motor 2.0 TwinPower Turbo, mas com potências diferentes. O M235 xDrive entrega até 317 cv, enquanto o 220 M Sport gera 204 cv. A BMW ainda não divulgou os detalhes técnicos completos, mas podemos esperar grandes surpresas pela frente.

Com a chegada do M235, a BMW agora tem dez modelos da linha M à venda no Brasil. Você vai encontrar desde o X2 M35i até o M3, sem contar os elétricos i4 M50, i5 M60 e iX M60, além dos SUVs que todos conhecemos e adoramos.

Preços Bacanas

E para quem ficou curioso sobre os preços, aqui vai:

BMW Série 2 Gran Coupé 220 M Sport 2026 : R$ 320.950

: R$ 320.950 BMW Série 2 Gran Coupé M235 xDrive 2026: R$ 479.950

Esses sedãs vão conquistando espaço e corações nas ruas do Brasil!