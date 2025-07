Baidu e Uber se juntam para ampliar veículos autônomos globalmente

A Uber e a Baidu se juntaram em uma empreitada que promete agitar o mercado de mobilidade. A ideia? Integrar os robotáxis Apollo Go na plataforma da Uber em diversos países, com exceção dos Estados Unidos e da China continental. A partir deste ano, os motoristas em algumas regiões da Ásia e do Oriente Médio terão a chance de fazer uma viagem em um veículo completamente autônomo, utilizando a sexta geração dos robotáxis da Baidu.

Essa parceria é parte da expansão global da Apollo Go, que já conta com mais de mil veículos autônomos rodando em 15 cidades, incluindo Dubai e Abu Dhabi. Imagina só a quantidade de pessoas que já aproveitaram essa nova forma de transporte: a frota da Baidu já somou mais de 11 milhões de viagens, tudo isso respaldado por um sistema de direção autônoma bem avançado e com foco total na segurança. Quando você se imagina pedalando um carro que se dirige sozinho, é quase como estar em um filme de ficção científica, não é mesmo?

Para os usuários da Uber, isso significa que, ao solicitar uma corrida em certas cidades, podem aparecer opções de viagens em veículos totalmente sem motorista, dependendo da demanda e da localização. Já pensou a emoção de entrar em um carro que dirige sozinho? Um pouco como estar em um passeio com um assistente invisível ao volante.

Em 2025, a Baidu também almeja lançar seus robotáxis na Malásia e em Singapura, expandindo ainda mais a presença do Apollo Go no Sudeste Asiático. É como ver a evolução da tecnologia de perto, transformando uma ideia futurista em uma ocorrência do dia a dia.

Robin Li, o CEO da Baidu, comentou que essa parceria é um grande passo para tornar a condução autônoma uma realidade nas vidas das pessoas. Por outro lado, Dara Khosrowshahi, o CEO da Uber, acredita que essa união vai acelerar ainda mais a chegada da mobilidade autônoma em larga escala. No fundo, é sobre facilitar a vida e tornar as estradas mais seguras.

Essa não é a primeira vez que a Uber se mexe no universo autônomo. Em maio, a empresa se uniu à Pony.ai, que está desenvolvendo sua sétima geração de robotáxis, pronta para competir com gigantes como a Tesla. Além disso, também fez uma parceria com a WeRide em setembro de 2024, visando o lançamento de robotáxis em Dubai. É um verdadeiro movimento para acelerar o uso de veículos sem motorista.

Com essas parcerias, a Uber se posiciona como um jogador forte no cenário global de transporte, pronto para adotar novas tecnologias. Por outro lado, a Baidu encontra na Uber um atalho poderoso para expandir seus serviços por vários países. Estamos vivendo um momento de transformação no transporte, e quem sabe o que ainda vem pela frente.