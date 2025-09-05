Aventureiro 1.0 ou tradição: qual caminho escolher?

O Citroën C3 acaba de ganhar uma repaginada na linha 2026, buscando aumentar suas vendas. A nova versão XTR foi resgatada para trazer um toque mais aventureiro ao modelo, tentando competir com o VW Polo Track, que está dominando a categoria. Mas será que essa atualização vai ser suficiente para brigar de igual para igual com o líder?

Vamos dar uma olhada nos detalhes técnicos de cada um e ver se o C3 pode realmente encarar o Polo, ou se a briga dele é mais próxima de carros como o Renault Kwid e o Fiat Mobi.

### Preços e Ofertas

Quando o assunto é preço, ambos os modelos estão no mesmo patamar. O C3 XTR começou a ser vendido por R$ 96.990, mas ficou em R$ 88.990 nas concessionárias. Já o Polo Track é anunciado a partir de R$ 93.660, mas com as promoções de IPI reduzido, ele pode ser encontrado por até R$ 84.445. Amanhã mesmo, com a gasolina subindo, muitos já têm o olho na melhor pechincha!

### Motor e Desempenho

Ambos os modelos vêm equipados com motores 1.0 de linha. O C3 traz o motor Firefly, conhecido por sua eficiência, enquanto o Polo conta com o motor MPI. O Polo tem um pouco mais de potência, com 84 cv no etanol e 77 cv na gasolina, mas seu torque é inferior: 10,3 kgfm e 9,6 kgfm, respectivamente. Por outro lado, o C3 oferece 75 cv com etanol e 71 cv com gasolina, mas compensa com um torque de 10,7 kgfm em ambos os combustíveis.

Quem já pegou um trechinho de subida em trânsito pesado sabe a diferença que faz ter um bom torque. O Polo acelera de 0 a 100 km/h em 13,4 segundos, enquanto o C3 faz isso em 14,1 segundos. Não é uma diferença gigantesca, mas no dia a dia pode fazer a diferença na pista!

### Tamanho e Proporções

Em termos de tamanho, o Polo tem 4.079 mm de comprimento, enquanto o C3 mede 3.981 mm. O Polo também é mais largo e baixo, oferecendo mais estabilidade nas curvas, que todo motorista aprecia. O porta-malas do Polo é de 300 litros, enquanto o C3 tem ligeiramente mais, com 315 litros. Para quem gosta de fazer viagens, a ansiedade de abrir as malas e ver como tudo cabe é sempre um desafio!

### Interior e Equipamentos

Quando entramos no interior, o Polo começa a mostrar sua idade. A versão Track, mais simples, oferece um painel básico e tem focado em reduzir custos, o que pode desagradar quem espera mais sofisticação, como o painel digital que muitos gostam. Os acabamentos são simples e não trazem muitos recursos tecnológicos.

Por outro lado, o C3 está um pouco mais equipado na versão XTR, que traz um painel de instrumentos digital e materiais mais agradáveis ao toque. Além disso, a lista de itens de série inclui 4 airbags, ar-condicionado, direção elétrica e volante multifuncional revestido em couro. Isso dá ao motorista uma sensação de dirigir um carro mais moderno e confortável.

### Conclusão da Comparação

Em resumo, se você está buscando um hatch que tenha um apelo aventureiro, o Citroën C3 XTR pode ser a escolha certa, com uma posição de dirigir mais alta e uma lista de equipamentos interessante. Já o Volkswagen Polo Track segue a linha mais tradicional, com foco na dirigibilidade e uma rede de concessionárias mais ampla, que sempre facilita na hora da manutenção.

No final das contas, as vendas mostram que, com 83.065 emplacamentos para o Polo versus 8.254 para o C3, o público tem clareza na sua decisão. Mas, se você procura algo diferente e quer um toque aventureiro, o C3 pode ser a sua opção ideal!