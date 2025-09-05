Audi RS Q8 Performance chega ao Brasil por R$ 1,29 milhão

A Audi do Brasil já deu início à pré-venda do aguardado RS Q8 Performance. Para os apaixonados por SUVs de luxo e alta performance, essa belezura vem com um preço que começa em R$ 1.295.990, válida para as 30 primeiras unidades. Misturando um design imponente com tecnologia de ponta e uma motorização que faz o coração acelerar, o RS Q8 Performance promete conquistar ainda mais os entusiastas do mundo automotivo.

Esse SUV está disponível na versão Performance, equipada com um poderoso motor 4.0 V8 biturbo, que entrega incríveis 640 cv e 86,7 kgfm de torque. O câmbio Tiptronic de oito marchas e a tração integral quattro garantem uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos. Para quem realmente ama velocidade, ele pode chegar a 280 km/h, ou até 305 km/h se você optar pelo pacote opcional. É aquele carro que dá prazer no acelerador, principalmente nas estradas abertas.

Em junho de 2024, esse monstro de SUV ainda quebrou recordes em Nürburgring com uma volta de 7:36.698, se tornando o SUV mais rápido do circuito. Ele agora vem com freios de cerâmica de série, diferencial esportivo e uma suspensão pneumática que ajusta a dirigibilidade de forma esportiva. A adrenalina ao volante é garantida!

No visual, o RS Q8 Performance não decepciona. Com para-choques redesenhados e uma grade singleframe tridimensional, ele é, sem dúvida, um show à parte. Com 5,02 m de comprimento, 2,19 m de largura e 1,70 m de altura, ele ainda oferece um porta-malas espaçoso de 605 litros, ideal para aquelas viagens longas com a família, e um tanque de combustível de 85 litros, para não ter que parar a cada quilômetro.

O interior é uma mistura perfeita de luxo e esportividade. Os bancos RS em couro Valcona oferecem conforto e estilo, com ajustes elétricos, ventilação e memória. O acabamento é um espetáculo à parte, combinando couro, Alcântara e alumínio escurecido. Com ar-condicionado de quatro zonas e teto solar panorâmico “Open Sky”, é fácil se sentir no auge do conforto.

Para quem gosta de tecnologia e segurança, o RS Q8 Performance vem cheio de recursos: piloto automático adaptativo, Audi Pre Sense dianteiro e traseiro, assistente de ponto cego, e câmeras 360°. Os faróis Full LED Matrix iluminam o caminho com precisão e o sistema de som Bang & Olufsen 3D de 730 W faz qualquer playlist soar maravilhosa. A central MMI Touch Response e o Audi Virtual Cockpit Plus oferecem uma interface RS exclusiva que é simplesmente sensacional.

E se você gosta de personalização, prepare-se! O modelo permite uma série de opções, desde pacotes RS Design até a escolha das cores das pinças de freio e acabamentos das rodas de 23 polegadas. Tem mais: pinturas exclusivas Audi, faróis Digital Matrix HD e acabamentos em carbono também estão disponíveis como opções pagas. As primeiras entregas começam em 2025.

A Audi realmente caprichou na criação do RS Q8 Performance, e com um tanto de tecnologia, luxo e uma pitada de adrenalina, é difícil não se apaixonar por essa máquina.