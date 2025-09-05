Notícias

Mel nas plantas: benefícios e recomendações essenciais

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini
Por que recomendam colocar mel nas plantas e quais benefícios isso traz?
O mel, conhecido por seu sabor doce e versatilidade na cozinha, está se revelando um aliado surpreendente na jardinagem. Essa substância maravilhosa não só adoça nossas receitas, mas também pode fortalecer as raízes das plantas, nutrir o solo e revigorar aquelas plantinhas que andam um pouco fraquinhas. Em lugares como Curitiba, por exemplo, já se percebeu que o uso do mel pode ajudar a aumentar a biodiversidade urbana, tornando as cidades um pouco mais verdes e saudáveis.

Proteção e fortalecimento das raízes

As propriedades antibacterianas e antifúngicas do mel são verdadeiros “superpoderes” para as plantas. Uma dica prática é misturar duas colheres de sopa de mel com duas xícaras de água fervida. Essa mistura pode ser usada para mergulhar as raízes ou estacas antes do plantio. Isso ajuda as plantas a crescerem de forma mais saudável e robusta.

Esse truque é especialmente útil durante o replantio. Ao fazer isso, você proporciona uma melhor adaptação das mudas ao solo, ajudando a garantir que elas se estabeleçam bem.

Nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas

Outra vantagem do mel é que ele é rico em nutrientes importantes como fósforo, potássio, ferro e magnésio. Esses componentes são fundamentais para a floração e frutificação das plantas. Para usar o mel como fertilizante, você pode preparar uma solução com duas colheres de mel e sete xícaras de água fervida. Aplicar essa mistura uma vez por ano em arbustos e flores pode fazer a diferença na saúde do seu jardim, mantendo tudo vigoroso e bonito.

Revitalização de plantas frágeis

Se você tem algumas plantinhas que estão com aquele aspecto debilitado, um spray à base de mel pode ser a solução ideal. Para preparar, misture duas colheres de sopa de mel em um litro de água e pulverize nas folhas a cada duas semanas. Esse cuidado ajuda a revitalizar as plantas e melhora a absorção de nutrientes.

Utilizar o mel na jardinagem é uma forma natural e eficiente de cuidar dos seus verdes. Com essas dicas simples, tanto quem é iniciante quanto os jardineiros mais experientes podem tirar proveito dessa maravilha da natureza para deixar suas plantas mais saudáveis e bonitas.

