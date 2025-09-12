Audi Q5 2026 inicia pré-venda por R$ 399.990

Os novos SUVs Q5 e Q5 Sportback, que foram confirmados no início de setembro, estão com as portas abertas para pré-venda nas concessionárias da Audi pelo Brasil. Para quem está na expectativa, essa nova geração traz um motor 2.0 turbo que promete 272 cv de pura adrenalina. E a boa notícia? Nenhum tipo de eletrificação na motorização, o que deve agradar quem busca performance.

Os preços estão fixados, com o Q5 tradicional saindo por R$ 399.990 e o Sportback começando em R$ 429.990. Apesar de começarem a ser entregues oficialmente em outubro, quem se aproveitar da pré-venda já pode garantir o seu.

Ambos os modelos usam a plataforma PPC, que já deu as caras com o novo Audi A5. O Q5 mede 4,71 m de comprimento, 2,15 m de largura e 1,65 m de altura, enquanto o Sportback é um pouco mais baixo, com 1,64 m de altura. Para os que pensam na bagagem, o porta-malas oferece 520 litros no SUV e 515 no Sportback. E com um tanque de combustível de 65 litros, dá pra encarar boas estradas sem se preocupar em parar toda hora para abastecer.

Em termos de motorização, temos um 2.0 turbo que entrega não só os 272 cv, mas também 40,8 kgfm de torque. Só para você ter uma ideia, na Europa esse motor é equipado com um híbrido leve que usa energia elétrica para ajudar, mas aqui no Brasil ainda não temos essa opção.

Os dois modelos estão disponíveis na configuração Advanced quattro, um sistema de tração que garante estabilidade em diversas condições. De série, vem com um painel digital espectacular, o Audi Virtual Cockpit Plus de 11,9″, além de uma central multimídia de 14,5″. Pra deixar a viagem mais agradável, há ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros com suporte lombar e ajustes elétricos, e iluminação ambiente com 30 cores diferentes. Para completar, a tampa do porta-malas pode ser aberta e fechada automaticamente — prático, né?

Na segurança, os SUVs não decepcionam. Venham com sete airbags, alerta de saída de faixa, assistente de estacionamento e muito mais. Se você já passou por uma situação de emergência, sabe o quão úteis são essas funcionalidades.

E se a cor é o que chama a sua atenção, as opções externas incluem Branco Arkona, Azul Navarra e Vermelho Gradina, entre outras. No interior, as opções de revestimento variam entre preto, bege e marrom.

Agora, só nos resta imaginar como é dirigir um desses em uma estrada aberta — a sensação de liberdade e a conexão com o carro são impagáveis.